تحت رعاية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أقامت شركة المعرفة النموذجية للخدمات التعليمية بطولة «المعرفة السادسة لألعاب القوى» لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك على ملعب الهيئة العامة للرياضة في منطقة المنقف بمشاركة 24 فريقا من مدارس الاحتياجات الخاصة داخل الكويت.

وتخللت هذه البطولة العديد من الفعاليات المختلفة مثل الجري، رمي الجلة (الكرة الحديدية) والقفز الطويل.

وفي هذ السياق، عبر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة طلال الجري عن سعادته بإقامة هذه البطولة والتي تعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، مشيرا الى حرص مجموعة الجري القابضة على تقديم الدعم لفئات الاحتياجات الخاصة والعمل على تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وثقافيا.

وقام طلال الجري بتكريم الرعاة والفائزين في هذه البطولة بتقديم الميداليات والدروع التذكارية، متمنيا لهم كل التوفيق.

الجدير بالذكر إلى أن مجموعة الجري القابضة تحرص دائما على تقديم مساهمات مجتمعية من خلال التنظيم والمشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة والتي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع في جميع المجالات.