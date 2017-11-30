خير: الفن أقرب الطرق إلى قلوبنا ومن خلاله نستطيع توحيد الشعوب وهزيمة القوى الظلامية

لميس بلال

«رسالة محبة وسلام من الكويت ولبنان، فالكويت معروفة بعراقتها الثقافية وهي دوما لؤلؤة الخليج، وأيضا لبنان التعددية والتنوع»،

هذا ما قاله القائم بأعمال سفارة لبنان في الكويت ماهر خير خلال أعمال اليوم الثاني من فعاليات الأسبوع الثقافي- اللبناني بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبحضور الأمين العام للمجلس م.علي اليوحة.

وأضاف خير: تتضمن الفعاليات افتتاح معرض الفن التشكيلي لـ 35 فنانا تشكيليا لبنانيا، والذي يضم لوحات متنوعة تتضمن موضوعات مختلفة وكذلك افتتاح معرض الآلات الموسيقية التاريخية ويليه حفل غنائي تراثي لبناني، وفي زماننا الحالي نرى الكثير من الأفكار السوداء والغريبة عن ثقافتنا وحضارتنا، فقيمنا تحث على الانفتاح والتسامح واحترام فكر ورأي الآخر وليس بالفكر التكفيري، ويجب ان نتغلب على هذا الليل الاسود الذي يحاول ان يقضي على ثقافتنا وارثنا ومخزوننا الثقافي العظيم ولا بد من العودة الى وحدتنا وتضامنا وجذورنا وأصالتنا واليوم رجعنا وما اجمل الرجوع، بالكلمة واللوحة والنغمة نستطيع ان ننتصر على الافكار السوداء وتتغلب الوردة على نقطة الدم والنور على الغسق وهذه هي الفكرة من إطلاق الأسبوع الثقافي اللبناني.

وتابع: ثقافتنا محبة وخير، حيث ان الفن والنغمة اقرب الطرق لقلوبنا ومن خلال هذه الرسالة نستطيع ان نجمع الشعوب ببعضها ونهزم القوى الظلامية التي تحاصرنا في زمننا الحالي.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي: سعدنا بافتتاح معرض الفن التشكيلي اللبناني ومعرض الآلات الموسيقية التاريخية حيث يأتي هذان المعرضان ضمن الأسبوع الثقافي اللبناني، وهو ثمرة لتعاون المجلس وسفارة الجمهورية اللبنانية وتشرفنا باستقبال وزير الثقافة اللبناني د.غطاس خوري وهو صديق للكويت يشارك بأنشطة هذا الأسبوع الثقافي التي تتنوع بين موسيقية وتشكيلية، وكل هذه الفعاليات والأنشطة تأتي تعضيدا للعلاقات الثقافية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وعلى هامش لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مع د.غطاس خوري كان هناك اتفاق لعقد أسبوع ثقافي كويتي في العاصمة اللبنانية بيروت خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق بين وزارة الثقافة في لبنان وسفارة الكويت في بيروت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

من جانبه، قال وزير الثقافة اللبناني د.غطاس خوري: اليوم استكملنا الرحلة الثقافية اللبنانية في الكويت وأعمالا فنية تشكيلية لمجموعة فنانين لبنانيين من الجيل الصاعد، ولا شك أن المجموعة التشكيلية فيها جمالية راقية ونتطلع لأن يعرض فنانون كويتيون أعمالهم في لبنان، لافتا إلى أن التبادل الثقافي هو طريق حقيقي ومختصر ويخلق حبا ووئاما بين الشعوب.

ولفت إلى طرح فكرة الأسبوع الثقافي الكويتي في لبنان، مؤكدا القيام بالمطلوب لحدوث ذلك، السلطات الكويتية هي التي تحدد مكان وزمان ذلك.