اختتم صباح أمس اجتماع اللجنة الكويتية - الفرنسية العليا للتعاون الدفاعي رقم 17 الذي عقد بهيئة العمليات والخطط بدءا من 28 الجاري على مدار يومين.



هذا، وقد ترأس الاجتماع من الجانب الكويتي معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد عبدالله الكندري، ومن الجانب الفرنسي رئيس إدارة العلاقات الإقليمية بوزارة الدفاع لجمهورية فرنسا الصديقة العميد م.فيليب بوتينو، حيث تم خلال الاجتماع بحث الجوانب الدفاعية والعسكرية، كما تخلل الاجتماع توقيع اتفاقية بين الجانبين بما يخدم التعاون القائم بين القوات المسلحة لكلا البلدين للنهوض بأفضل السبل للوصول إلى الأهداف المنشودة لرفع الكفاءة القتالية في العمليات المستقبلية.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن أوجه التعاون المشترك والتنسيق العسكري في توحيد وتطوير المفاهيم لتحقيق منظومة عمل موحدة تهدف إلى تحقيق المزيد من التنسيق والانسجام وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

حضر الاجتماع الملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد الركن طيار باتريك بيكييه وعدد من كبار ضباط الجيش من كلا الجانبين.