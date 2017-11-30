«لا أعتقد أننا يمكن أن نصبح أصدقاء يوما»

ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، يستبعد إقامة علاقة صــداقة حقيقية مع نظيره كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد، وذلك لأن مثل هذه الصداقة تتطلب برأيه قضاء وقت طويل معا لكي تترسخ في حين أنهما لا يلتقيان إلا في مناسبات توزيع الجوائز، التي يربح أحدهما الجائزة الأولى فيها عادة.