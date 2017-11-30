حقق منتخب الكويت العسكري للتايكواندو 5 ميداليات وكأس أفضل منتخب بالبطولة العربية العسكرية التي أقيمت في جمهورية تونس الشقيقة.
ويعد هذا الإنجاز الأبرز في تاريخ المنتخب العسكري ويأتي ثمرة لدعم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ومتابعة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر.
هذا، وقد أشاد مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن إبراهيم الكندري بالدعم والاهتمام الكبيرين من قبل القيادة السياسية والعسكرية التي وفرت كل السبل لمواصلة التألق لتحقيق المراكز المتقدمة ومزيد من الإنجازات لرفع علم الكويت عاليا في المحافل الرياضية الدولية.