الحميدي: مكافحة التدخين ضرورة لسلبياته على الصحة

أكد الاستشاري في إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة د. عزمي صبري كتانة أن «90% من الحالات التي تقرر الإقلاع عن آفة التدخين خلال شهر رمضان تنجح في تجربة تجنب هذه الآفة»، لافتا إلى أن «عبادة الصيام تلعب دورا أساسيا في التخلص من التدخين خلال الشهر الفضيل».

جاء ذلك خلال ندوة «التدخين رؤية مختلفة» التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة في قطاع التطوير الإداري والإعلام في وزارة العدل بالتعاون مع «إدارة تعزيز الصحة» في وزارة الصحة لموظفي وزارة العدل، وذلك على مسرح مجمع محاكم الفروانية الجديد في منطقة الرقعي بحضور كل من وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير الإداري والإعلام الشيخ ضرار سعود المالك الصباح، بالإضافة إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل عمر الشرقاوي ورئيس قسم التدريب في إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة د. سعود الشرقاوي.​

وأوضح كتانة أن «إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص يتوفون سنويا بسبب آفة التدخين»، مشيرا إلى أن «30% من الوفيات المرتبطة بأمراض السرطان كانت لحالات مدخنة».

وأشار إلى أن «الإرادة والوازع الديني من العوامل الأساسية المؤثرة في الإقلاع عن آفة التدخين»، مبينا أن «هناك العديد من النصائح التي تساعد المدخنين على التخلص من هذه الآفة ومن بينها ممارسة الرياضة وتجنب رفقاء السوء والقناعة بأن شهر رمضان المبارك فرصة روحانية عظيمة لتغيير السلبيات، وأيضا تناول وجبة الإفطار بعيدا عن المدخنين، إلى جانب تشتيت الانتباه عند الرغبة في التدخين وتجنب الأطعمة والمشروبات التي اعتاد البعض تناولها مع عادة التدخين ومن بينها القهوة، بالإضافة إلى الحرص على تذكر الإنسان لمحفزاته لمواجهة آفة التدخين ومن بينها الحرص على تقديم القدوة الحسنة للأبناء وتخفيض فرص الإصابة بالأمراض المزمنة».

ودعا كتانة إلى «ضرورة فرض الجهات المعنية مزيدا من الرسوم الإضافية على التبغ والسجائر، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين من المدخنين»، موجها «نصائحه لغير المدخنين بضرورة تجنب مجالسة المدخنين أو التواجد في الأماكن المخصصة لهم، بالإضافة إلى ضرورة دعم ومساعدة الأقارب والمعارف من المدخنين لينجحوا في عملية الإقلاع عن آفة التدخين».

وكشف عن «10 تغيرات صحية إيجابية على صحة الإنسان تصاحب عملية الإقلاع عن التدخين تتمثل في النشاط البدني عبر حظوة جسم الإنسان بمزيد من الطاقة مع تحسن الدورة الدموية، وأيضا تحسن حواس الشم والتذوق، وانخفاض معدلات التوتر التي تصيب الإنسان، إلى جانب تحسين عملية التنفس والحظوة بمظهر جيد للأسنان، بالإضافة إلى نضارة البشرة وزيادة الخصوبة لدى الإنسان، وانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة».

من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة هنادي الحميدي أن «التدخين يعتبر إحدى العادات السلبية التي تجب مكافحتها لما لها من مضار خطيرة على صحة الإنسان»، لافتة إلى أن المادة 56 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 تدعو إلى حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام.

استشارات وفحوصات طبية

تضمنت فعاليات الندوة معرضا توعويا قدم خلاله كل من اخصائي طب الأسنان في إدارة تعزيز الصحة د.أحمد نيازي والباحث الأول للخدمة الاجتماعية في الإدارة محمد مصطفى، الاستشارات الطبية والنفسية للراغبين، كما أجرت شركة وربة للتجهيزات الطبية فحصا للسكري وضغط الدم وكفاءة التنفس للراغبين.