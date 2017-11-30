العنزي: نهج المصطفى منجاة في الدنيا والآخرة

الزلزلة: السيرة النبوية نبراس للأمة

شدد المحاضرون في ندوة «رحمة للعالمين» على ضرورة الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لنشر ثقافة المحبة والتسامح والعفو بين مختلف البشر في ظل ما تعانيه الامة الإسلامية اليوم من حروب ودماء ومحاولة إلغاءالآخر بسبب الابتعاد عن سيرة النبي او تحريفها.

وفي كلمة ديوان دار القطان حيث عقدت الندوة بمناسبة ذكرى المولد النبوي قال وليد القطان رئيس مجلس ادارة دار القطان: «اننا اليوم نحيي ذكرى عطرة على النفس وهي مولد الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث رحمة للعالمين حيث بعث للبشرية كافة دون تمييز لعرق او لون او جنس وجاء عليه السلام ليدعو الناس لكلمة سواء اساسها المحبة والتسامح كما يدعو في سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة».

من جانبه، تطرق د.السيد مصطفى الزلزلة الى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة في عام الفيل وعاش في اول حياته في مكة وكان يطلق عليه الصادق الأمين ولكن الانقلاب الذي حدث بعد ذلك وتسبب بالهجوم عليه من قومه هو بعد البعثة والدعوة الى الله عز وجل مباشرة.

واضاف الزلزلة ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحدى وحده كل هذا الهجوم والتهم التي وجهت اليه بالصبر من أجل ان يرفع كلمة لا إله إلا الله .

واكد الزلزلة أنه يجب علينا ان نستفيد من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما مر به من ضغوطات وظلم وتهم ومختلف المصاعب والمضايقات من أجل تبليغ رسالته التي بعثها الله لها، مشيرا الى اننا ايضا علينا ان نتعلم من رسول الله كيف نتخطى تلك الضغوط والعقبات التي نمر بها في حياتنا اليومية كما تخطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من جانبه، لفت د.سعد العنزي الى أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان نتبع سيرته وسنته وان نسير على منهجه اذا اردنا النجاة في الدنيا والآخرة، مشيرا الى ان من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نشر الرحمة والتسامح والعفو والمغفرة كمنهج عام سواء لأهل الإسلام أو غيرهم وهذا ما ذكره الله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

واشار العنزي الى ان الرحمة التي وصف الله بها النبي الكريم في القرآن الكريم هي شاملة وعامة وللبشر كافة وهذا دليل على ان هذا الدين هو دين الرحمة ودين شامل لكل زمان وفي كل مكان، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم «انما انا رحمة مهداة» ويقول صلى الله عليه وسلم «الراحمون يرحمهم الله» وهذا دليل ايضا على ان الرحمة هي من صفات اهل الإسلام وصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.