استقبلت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة الأحمد د.مصطفى الأدور، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو منظمة اليونسكو، وكان اللقاء وديا وتم تبادل الأحاديث الودية عن علاقة الكويت وجمهورية مصر العربية.

كما تحدثت رئيسة اللجنة الثقافية سعاد العريفان عن دور الجمعية الكويتية للأسرة المثالية وأهداف الجمعية ووضحت للضيوف دور الشيخة فريحة الأحمد، في تمكين الأسرة وأفراد المجتمع للقيام بواجباتهم تجاه الأبناء وكيفية آلية اختيار الأم المثالية وشروط ومعايير جائزة الأم المثالية.

كما تعرف د.مصطفى على جوانب أخرى من أنشطة وبرامج وإنجازات الجمعية الكويتية.

كذلك تحدثت عضو الجمعية الكويتية للأسرة المثالية فيحاء السعيد عن دور الشيخة فريحة الأحمد، كونها رئيسة نادي الفتاة الرياضي، ودورها في غرس العمل التطوعي بوجه عام ودور الأعضاء بالجمعية بوجه خاص، وإيمانها بدور المرأة الكويتية بنادي الفتاة الرياضي وتشجيعهم على ممارسة مختلف أنواع الرياضات بمختلف المسابقات المحلية والخليجية والعربية، حيث حاز النادي العديد من الجوائز والكؤوس من خلال مشاركة النادي بالبطولات.

كما تحدث العضو المحامي علي العلي، رئيس اللجنة القانونية بالجمعية عن دور المرأة الكويتية وإبداعاتها في الحياة الاجتماعية والأسرية، وتحدث عن إنجازات المرأة الكويتية وإنجازات الجمعية في تحصين وتوعية الشباب من خلال مدارس وزارة التربية من خلال محاضرات توعوية لنبذ السلوكيات غير المحمودة وغرس القيم الإيجابية والولاء للوطن وبر الوالدين إلى آخر القيم التي دعانا إليها ديننا الإسلامي الحنيف.