شدد سفيرنا في روما الشيخ علي الخالد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مسيرة العمل الرسمي حكوميا وخليجيا، لافتا الى دور جمعية المهندسين على الساحتين الإقليمية والدولية ومشاركتها الإيجابية في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمهندسين الذي عقد في روما.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الخالد بوفد الجمعية وعدد من الوفود الهندسية الخليجية المشاركة في المؤتمر مساء امس الأول حيث اقام حفل استقبال وعشاء خاص لهم، مشيدا بدور الجمعية في تحفيز الشباب ومقترحاتها لرفع كفاءة الطاقة، لافتا الى الدور الكبير لمهندسي الجمعية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته، قال رئيس الجمعية م.فيصل العتل: نثمن عاليا للسفير الخالد وطاقم السفارة الكويتية بروما اهتمامه وحرصه على لقاء الوفد الكويتي والوفود الخليجية المشاركة، وبهذه المناسبة نؤكد على أن ما تقوم به الجمعية عمل تطوعي لدعم جهود صاحب السمو الأمير لرأب الصدع الخليجي وتحقيق المصالحة التي ننشدها جميعا، داعين المولى عز وجل ان يطيل عمر سموه ويمده بموفور الصحة والعافية. واضاف العتل: أن حرص السفير الخالد على لقائنا والوفود الخليجية كمجتمع مهني يؤكد التوجه الرسمي للكويت في أن يكون عملنا واحدا من مقومات التعاون الخليجي، وذلك يؤكد الدور الكبير لنا كمؤسسات تطوعية في دعم جهود الكويت لتحقيق المصالحة بأقرب وقت ممكن بقيادة صاحب السمو.

وتابع: اطلعنا السفير الشيخ علي الخالد على ما يقوم به المهندسون من أعمال تطوعية في لجان الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ودورهم على الساحتين الدولية والإقليمية، مضيفا انه تم الاتفاق على فتح قنوات للتعاون في 3 مجالات رئيسية وفتح باب الاعتماد للجامعات الإيطالية العريقة في الكويت وخاصة تلك المعنية بتخصص جمعية المهندسين، كما اتفقنا على استمرار التواصل والتعاون لإيجاد فرص لتدريب المهندسين الكويتيين في كبريات الشركات الايطالية وخاصة حديثي التخرج، بالإضافة الى تكريس التعاون مع الجمعيات المهنية الهندسية الإيطالية.