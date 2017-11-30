عادل الشنان

حققت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإشراف مباشر من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تقدما ملحوظا على أدائها المرتبط بالخطة التنموية للدولة من خلال متابعة وتنفيذ 5 مشاريع إسكانية.

وبينت تقارير مشتركة صادرة عن «السكنية» والمجلس الأعلى للتخطيط تجاوز المؤسسة في أدائها المرتبط بأعمال مشروع مدينة المطلاع السكنية أكثر من 11% من نسبة الإنجاز الكلية للعقد الأول للمشروع وأكثر من 6% للعقد الثاني حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى جانب الانتهاء من مشروع غرب عبدالله المبارك وتسليمه للمواطنين والبدء بالمباني العامة.

ولفتت إلى متابعة تخطيط وتصميم مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية مع الاستشاري العالمي والتي من المقرر أن تنتهي في أغسطس 2019 وتشمل كافة الدراسات الفنية والاقتصادية المختلفة اللازمة مع إعداد المخططات التصميمية والتفصيلية لجميع شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية، وتحديد القسائم بالضواحي السكنية وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لتنفيذها. واعتبر «التخطيط» في تقريره نصف السنوي والصادر عن تتبع إنجازات الجهات الحكومية المرتبطة بالخطة الإنمائية 2035 أن خطة المؤسسة الصلبة والواضحة بشأن مشاريعها الخمسة تسير وفق المنهجية المطلوبة والدقيقة وتجاوزت نسبة إنجازها حتى الآن 7.2% وهي تهدف إلى تحقيق ركيزة بيئة معيشية مستدامة.

وأضاف أن القضية الإسكانية تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومجلس الوزراء حيث صرفت على المشاريع حتى الآن 7% من إجمالي المبلغ المقرر للسنة المالية الحالية، مبينا أن التعليمات الصادرة حوله أشارت إلى ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المشاريع الإسكانية لاسيما أنها ستوفر أكثر من 70 ألف قسيمة خلال خطة الدولة الطموحة.