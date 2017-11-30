يستعد الكوت، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في الكويت، لاستضافة رسامين مبدعين من جميع الأعمار من خلال تنظيم باقة من الفعاليات الترفيهية العائلية تحت عنوان «رش» والتي ستقام في سوق الكوت يوم ١ ديسمبر.

فعاليات اليوم تشمل حضور العديد من الفنانين الكويتيين الخلاقين لرسم لوحة فنية خارجية للكوت طولها أكثر من 50 مترا.

هذه اللوحة ستسلط الضوء على التجارب الممتعة التي سيمنحها «الكوت» لزائريه، كالتسوق والأكل بالمطاعم ومشاهدة الأفلام والأنشطة الترفيهية المتعددة.

إن الأنشطة خلال هذا اليوم تتيح الفرصة لتسليط الضوء على إبداعات الفنانين الهواة، من خلال الرسم والطبع على اللوحات الخارجية. إن «الكوت» دائما حريص على تأكيد استمتاع جميع أفراد الأسرة.

ووفقا لذلك فقد وفرنا منطقة ترفيهية خارجية للأطفال، للاستمتاع بالألعاب والأنشطة المختلفة كالرسم على الوجه والشعر والألواح وأيضا الاستمتاع بالهدايا المتنوعة.

ووسط هذه الأجواء الترفيهية الرائعة، يمكن للزوار الاستمتاع بالجو الرائع والمناظر الخلابة وبوجبات شهيه حول منطقه النافورة في سوق الكوت على أنغام الموسيقى الحية للفرقة الموسيقية.