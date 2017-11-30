أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أهمية التزام الموظفين بالعمل والسعي الجاد للإبداع والإنجاز في المجال الوظيفي وتطوير انفسهم بغية تحقيق التطوير المنشود.

وقال بوشهري في كلمة خلال الندوة التي نظمها فريق «كفاءات» التابع للوزارة تحت عنوان «الموظف ما له وما عليه» ان الوظيفة العامة عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات.

وأضاف ان الموظف لكي يحصل على الحقوق لابد له من أداء الواجبات المكلف بها على الوجه الأكمل انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الذي أوصى بإتقان العمل وفق ما هو مخطط له.

وأوضح ان الدستور الكويتي يكفل الحق لكل مواطن في العمل وفي اختيار نوعه، مبينا ان المادة 42 منه تنص على انه «لا يجوز فرض عمل على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وفي مقابل عادل».

وأشار الى انه من هذا المنطلق صدر المرسوم رقم 5 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إذ نظم كل ما يتعلق بشؤون التوظيف من خلال التعيين وحقوق الموظف وواجباته ومدى علاقته بالرؤساء.

وذكر ان واجبات الوظيفة تقتضي ان يؤدي الموظف العمل بنفسه في حدود اختصاصه وان يخصص وقت العمل لأداء العمل ومراعاة مواعيده الرسمية وان يستهدف الخدمة والمصلحة العامة.

ولفت الى انه في مقابل ذلك يحصل الموظف على راتب الوظيفة والعلاوات والترقيات وتعويضه الشامل ماديا للبدلات والمكافآت والحصول على الإجازات التي يحددها نظام الخدمة المدنية ولوائحه.

من جانبه، استعرض رئيس قطاع التظلمات الإدارية في إدارة الفتوى والتشريع خالد الوهيبي في كلمة مماثلة حقوق الموظف العام ووجباته قائلا: «إذا رغب الموظف ان يأخذ حقوقه كاملة غير منقوصة عليه ان يؤدي الواجبات المكلف بها على أكمل وجه».

وأوضح الوهيبي ان الموظف له حقوق وواجبات تبدأ من شغله للوظيفة التي تناسب مؤهله وفق ترشيحه من قبل ديوان الخدمة المدنية.