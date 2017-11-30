وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية مذكرة تفاهم مع مختبر مكافحة المنشطات في دولة قطر تعنى بمجال الملوثات البيئية والأمن الغذائي وتعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين.

وقالت المدير العام للمعهد د.سميرة عمر لـ «كونا» ان مذكرة التفاهم تهدف ايضا لتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين في مجالات العلوم البيئية والأمن الغذائي.

من جانبه، قال المدير العام لمختبر مكافحة المنشطات بقطر د.محمد الصيرفي في تصريح مماثل ان مذكرة التفاهم الموقعة تتضمن تفعيل الشراكة العلمية بين الجانبين وتبادل الخبرات البحثية والعلمية فضلا عن إقامة ورش عمل وتدريب وتطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة.

وأعرب الصيرفي عن اعتزازه للتعاون مع احدى المؤسسات العلمية الرائدة في الكويت والخليج العربي، متمنيا ان تخدم المذكرة الطرفين وتؤدي الى صقل المواهب وتبادل الخبرات.