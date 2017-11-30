قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس بإجراء القرعة على الدفعة الأولى من القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي قطعة 2 والتي تشتمل على 335 قسيمة بمساحة 400م2.

وأعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 19/10/1995 وما قبل.

والجدير بالذكر أن يومي الأحد والاثنين القادمين 3 و4 ديسمبر سيكونان لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الثانية من القسائم الحكومية في المشروع والتي تشتمل على 281 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 26/8/1997 وما قبل.