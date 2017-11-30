عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير إدارة الأنشطة في وزارة التربية د.عباس مراد افتتاح النشاط المسرحي في النادي المسرحي التخصصي للبنات وهو يقام للسنة الثانية على التوالي مركزا على الاهتمام بالنشاط المسرحي في المدارس برعاية تربوية تبدأ من رأس الهرم وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس ثم وكيل وزارته د.هيثم الأثري والمايسترو وقائد الجوقة وكيل التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد.

وقال مراد في تصريح للصحافيين خلال حضوره مسرحية شبيك لبيك في ثانوية بيان للبنات: رأينا هذا النشاط في افتتاحية النادي التخصصي المسرحي للبنات وفوجئنا بمواهب مختلفة من الطالبات، وقد كان العمل متكاملا من إضاءة وصوت وديكور مبينا «حتى لو كان بسيطا المهم أن بناتنا الطالبات هن أشرفن على إعداد هذه الأجواء بالكامل وهديتنا لهذه النواة اختيارها لأن تمثل وزارة التربية في المهرجان الثامن للمسرح الخليجي المدرسي الذي سيقام في مملكة البحرين خلال شهر مايو المقبل».

من جانبها قالت مؤلفة ومخرجة مسرحية «شبيك..لبيك» معلمة اللغة العربية سارة الزبيد: «إن المسرحية تهدف إلى نشر السعادة بين فئات المجتمع وتحقيق التواصل والترابط بشكل ودي فيه من الحب والقيم ما يعزز من موروث الآباء والأجداد في قالب كوميدي فكاهي تتخلله بعض النصوص الشعرية».