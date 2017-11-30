اختتم المعهد العالي للطاقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فعاليات الأسبوع الثقافي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة والإعلام خلال الفترة من 22 وحتى 28 الجاري.

وشهد اليوم الأخير من الأسبوع الثقافي حضورا كثيفا لمتابعة محاضرة «تكنولوجيا النانو» والتي تحمل اسم «نتائج كبيرة جدا من أشياء صغيرة جدا» التي قدمها عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية بالتطبيقي د.محمد العنزي، الذي استهل محاضرته بمقدمة شيقة لعلم وتكنولوجيا النانو الحديثة وما تتضمنه من وعود لمستقبل باهر للبشرية إذا ما أحسن استخدامها.

وتناول د.العنزي خلال المحاضرة أهم المصطلحات والمبادئ الأساسية لعلم النانو، بالإضافة إلى أهم الأدوات والطرق المستخدمة لتحصير وترصيف المواد النانوية، مستعرضا أهم المحطات في تاريخ تكنولوجيا النانو، والتطبيقات المتنوعة والمختلفة لهذه التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطاقة والبيئة والطب وغيرها، وبعض آثارها المتوقعة على مختلف مناحي الحياة.

واختتم د.محمد ربيع العنزي محاضرته متوجها بالشكر لإدارة المعهد العالي للطاقة لحسن الإعداد والتنظيم لمثل هذه الفعاليات، موصلا الشكر لمكتب العلاقات العامة والإعلام بالهيئة لما يقدمونه من نشاطات توعوية ثقافية تعود بالنفع البالغ على جميع منتسبي الهيئة.