عادل الشنان

ناشد أهالي منطقة سلوى محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، التدخل لإنقاذهم من سكن العزاب بين العائلات مع قيام عائلات آسيوية بالمشاركة في الغرفة الواحدة بالإيجار مما يتسبب في ازدحام وضغط على الخدمات وبروز مظاهر جديدة مع الاختلاف التام بالعادات والتقاليد والأعراف ينتج عنه ما يخدش الحياء للأسر الكويتية في بعض الأحيان بسبب نوعية الملبس الخاص بتلك العائلات الآسيوية والتي غالبيتها من الجنسية الهندية أو السيلانية أو النيبالية.

وأشار الأهالي عبر «الأنباء» إلى أن انتشار هذه الظاهرة في منطقة سلوى نتج عنه تعرض بعض منازل المواطنين لسرقة أنابيب الغاز عند وضعها أمام باب المنزل أو في الحدائق تمهيدا لاستبدالها وسرقة بعض الملابس عند نشرها على الأسطح ناهيك عن حدوث عدد من المشاجرات بين المواطنين بسبب قيام بعضهم بالتأجير للعزاب أو لعائلات آسيوية بين الأهالي متمنين من محافظ حولي إطلاق حملة لتنظيف المنطقة من الظاهرة التي باتت تؤرق الأهالي وتقلق أمنهم وراحتهم.