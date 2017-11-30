قامت مجموعة من طلبة قسم علوم المعلومات - كلية علوم وهندسة الحاسوب يوم الخميس الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧، برحلة ميدانية بصحبة عضو هيئة التدريس في القسم د.بول مانويل إلى شركة البترول الوطنية الكويتية. وتم استقبال الطلبة من قبل م.لولوة العبدالله وم.حسين البستان، اللذين بينا أوجه الضيافة الكريمة من قبل الشركة.

كما قام الطلبة بجولة في غرفة خادم الأنظمة (السيرفرز) للاطلاع على أنظمة المعلومات وكيفية عملها والعمليات التي تنفذها. وتم شرح عملية المحافظة على قواعد البيانات الحساسة وتوصيف أعمال الأقسام التابعة لإدارة أنظمة المعلومات.

ولم تنته الرحلة على ذلك، حيث كانت لزيارتهم معرض أحمد الجابر للنفط والغاز التابع لشركة نفط الكويت، إضافة مفيدة وممتعة لهم.

وقد صرح رئيس القسم أ.د.جهاد الدلال بأهمية هذه الرحلات الميدانية التي تتيح للطلبة التعرف على أنظمة العمل وفرص العمل المستقبلية في مجال تخصصهم. وبدوره شكر شركة البترول الوطنية الكويتية لدعمهم المستمر وضيافتهم الكريمة.