أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي عن انطلاق فعاليات أكاديمية العمل التطوعي البيئي وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالله الأحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة وبالتعاون وبدعم من الشريك الإستراتيجي وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وقال دشتي في بيان صحافي ان فكرة إنشاء الأكاديمية جاءت نتيجة ما لمسناه من وجود حاجة ملحة في المجتمع إلى كوادر تخصصية ومهنية في العمل التطوعي البيئي تحديدا ومبنية على قواعد وأسس احترافية وتخصصية في العمل التطوعي البيئي..

وبين دشتي انه تم تأسيس الأكاديمية لتغطية الجانب النظري والميداني للمتطوعين البيئيين عن طريق ورش عملية ومحاضرات تفاعلية وميدانية لمدة شهر كامل وستبدأ الانطلاقة في الخامسة من مساء يوم السبت المقبل والموافق 2 ديسمبر في مبنى الهيئة العامة للبيئة مع فريق تعاون من سلطنة عمان الشقيقة بمحاضرات حول أهمية ودور التطوع في حياة الفرد والأمم والشعوب الحية إضافة الى تقديم مجموعة من الورش التفاعلية للمتطوعين وتنمية قدراتهم التطوعية.

وأوضح دشتي أن الأكاديمية ستستضيف نخبة من الخبراء البيئيين من الكويت ومن دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم جرعات تطوعية وبيئية متميزة ومفيدة جدا للمتطوعين البيئيين وأعلن دشتي عن وجود العديد من الجوائز التي سيتم تقديمها لأفضل المشاريع والأفكار والأفلام البيئية للمشاركين في الأكاديمية، لافتا الى انه سيتم في ختام مدة الأكاديمية تسليم جواز المتطوع البيئي للمتطوعين الذين يجتازون ورش وفعاليات الأكاديمية بتميز وابداع.