فرج ناصر

أعلن المدير العام للهيئة العامة الطرق والنقل البري م.أحمد الحصان عن توقيع الاتفاقية الاستشارية الخاصة بالإشراف على أعمال عقد إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من الطريق الدائري السادس الى تقاطع رقم ٨٢ أمس بكلفة إجمالية ٣.١٤٠ ملايين دينار بمدة إشراف على العقد ٣٩ شهرا، مشيرا الى ان العقد كان قد تم توقيعه من قبل وزير الأشغال العامة يوم الاثنين ٣٠ أكتوبر الماضي.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان الاستشاري بالإشراف على أعمال العقد الذي يعتبر المرحلة الأولى من تطوير طريق السالمي ويمتد بمسافة ٢١.٨ كيلو مترا من الطريق الدائري السادس في اتجاه طريق السالمي غربا ويتقابل عند تقاطع ٨٢ مع الطريق الإقليمي الجنوبي وطريق العبدلي الرابط شرقي - غربي ليربط بذلك بين شمال البلاد وجنوبها، موضحا ان أعمال العقد تتضمن إنشاء طريق سريع ذات مواصفات فنية عالمية بطول ٢١.٨ كم بمسارين يشمل كل واحد منها 4 حارات في كل اتجاه قابل للتوسعة الى 5 حارات وكذلك تطوير 4 تقاطعات متعددة الطوابق مع جسور علوية والتفافات عكسية حرة للحركة على مسار الطريق بالإضافة الى إنشاء معبر للسكة الحديد الإقليمية. وتابع الحصان يشمل العقد التنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالجسور وأعمال التحويلات المرورية للطرق وأعمال الكهرباء وخدمات اخرى (صحي - مياه أمطار - أعمال ري وزراعة وهاتف) الى جانب أعمال التحويلات والحماية للخدمات القائمة.

وأوضح الحصان انه قد تم تصميم هذا المشروع ضمن أعمال الاتفاقية الاستشارية ه ط/١٩٤ لأجل دراسة وتصميم والإشراف على الطريق الإقليمي الجزء الشمالي (المرحلة الثانية)، حيث سيتم تطوير طريق السالمي ابتداء من الطريق الدائري السادس وحتى مخرج السالمي الحدودي مع السعودية بطول إجمالي قدرة ١٠٩ كيلومترات مع تطوير ١٣ تقاطعا على الطريق والذي سيتم تطويره على 3 مراحل كعقود تنفيذ.