تبدأ الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مهامها رسميا غدا الجمعة، بعد استكمالها جميع لوائحها التنفيذية المطلوبة وفقا لاختصاصاتها المحددة بقانون انشائها.

وتعمل الهيئة بصفة عامة على وضع سياسة وطنية عامة للغذاء والتغذية تهدف إلى سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع بغرس المفاهيم والعادات بين أفراد وفئات المجتمع التي تروج للوصول الى افضل صحة وسلامة للبدن والعقل والنفس والبيئة.

وتهتم الهيئة بالعمل على الحد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية وحماية الصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية ومكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصاتها.

وعلى مدى عامين تقريبا تولت الهيئة نقل العديد من الاختصاصات اليها منها نقل اللجنة العليا لسلامة الاغذية من بلدية الكويت في ابريل 2016 وايضا نقل اختصاص التغذية وتوعية المجتمع من وزارة الصحة في نوفمبر 2016 اضافة الى نقل اختصاص مسالخ المواشي والدواجن من بلدية الكويت في ديسمبر الماضي.

ولهيئة الغذاء والتغذية مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء أربعة منهم من الجهات الحكومية المختصة بناء على ترشيح الوزير المختص وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاصات في مجال عمل الهيئة من حملة المؤهلات العليا حيث يصدر مرسوم بتشكيل المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ومن مهام مجلس ادارة الهيئة تقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات وسلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة باستيراد وإنتاج وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء لتواكب متطلبات السلامة العالمية.

وتتأكد الهيئة من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والإجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس.