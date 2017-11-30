في إطار مشاركة بلدية الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية ، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة رفع الأعلام والزينة في بلدية الكويت، برفع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة المباركية ( سوق الغربللي - سوق الصراريف - شارع الأمير) احتفالا بالعيد الوطني السادس والأربعين والذي يوافق في الثاني من ديسمبر .

وقالت الإدارة، إن رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قد تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة .