وافقت اللجنة المكلفة بممارسة اختصاصات المجلس البلدي في سادس اجتماع لها برئاسة، م. محمد بوشهري، على تخصيص مواقع لإقامة مزارع نموذجية وقسائم تربية خيول ومنطقة خدمات ومرافق بمنطقة الوفرة الزراعية.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي، يوسف الصقعبي، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إن اللجنة وافقت في اجتماعها الليلة الماضية على مقترح محافظ حولي استحداث ممشى رياضي بصفه مؤقتة بمنطقة الشعب البحري.

وأضاف الصقعبي أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة مشرف وطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة حيازة زراعية بمنطقة الصليبية الزراعية.

وذكر أن اللجنة وافقت أيضا على طلبات وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية بمنطقة الدوحة السكنية وتخصيص 42 موقعا لإنشاء محطات تحويل ثانوية بمنطقة المنقف وتخصيص 17 موقعا بمنطقتي الرقة وفهد الأحمد كمحطات تحويل ثانوية.

وأشار إلى أن اللجنة رفضت الكتاب المقدم من إحدى الشركات لحماية البيئة بشأن مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها بنظام (بي.أو.تي) وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن منطقة المنقف.

وأفاد بأن اللجنة المكلفة بممارسة اختصاصات المجلس البلدي مستمرة في تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع التي يتم طرحها على اللجنة وخصوصا الحكومية والتنموية والأهلية منها.