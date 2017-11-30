يشارك متسابق السيارات الكويتي سالم الظفيري، في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الإمارات للراليات 2017 والتي ستقام غدا الجمعة في إمارة الفجيرة.

ووصل فريق نادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية، اليوم الخميس، لامارة الفجيرة للبدء في تمارين المتسابقين والفحص الفني للسيارات قبل بدء الجولة الأخيرة من الرالي.

وقال رئيس الوفد ومدير لعبة الراليات في النادي، مشاري السبتي، عقب وصول الفريق، إن المتسابق سالم الظفيري لديه فرصة كبيرة للفوز بالسباق لما لديه من خبرة وطموح كبير إلى رفع علم دولة الكويت بهذه المسابقة الهامة.

وأضاف أن بطولة الإمارات للراليات تعد من أرقى السباقات التي تقام في منطقة الخليج العربي، مشددا على أن الفريق الكويتي سوف يظهر أفضل ما لديه لتحقيق أعلى النتائج والفوز بأحد المراكز الأولى في الرالي "ولنا الفخر في أن نرفع علم وطننا الغالي في مثل هذه المحافل الرياضية المتميزة".

وتقدم السبتي بالشكر إلى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة الكويتية على الدعم الكبير الذي تلقاه فريق الراليات منذ بداية البطولة حتى نهايتها لاسيما وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي باسل الصباح الذين لم يألوا جهدا في دعم الفريق ماديا ومعنويا.

وتشتمل بطولة الإمارات للراليات 2017 التي ينظمها اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية على خمس جولات تقام في عدة إمارات مختلفة ويبلغ عدد المشاركين فيها 80 متسابقا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.