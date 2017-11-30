احتجز فلسطينيون، اليوم الخميس، عددا من المستوطنين في كهف قرب بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤول محلي.

وقال عبد العظيم الوادي، عضو مجلس بلدة قصرة، إن سكان البلدة احتجزوا عددا من المستوطنين في كهف، بعد اطلاق أحدهم النار على فلسطيني كان يعمل في حقل قرب البلدة، أدت إلى مقتله لاحقا.

ولم يذكر الوادي أي مطالب لسكان البلدة، كما لو تعلق أي جهة إسرائيلية على حادثة الاحتجاز حتى الساعة (10:20 تغ).

وأضاف، إن حالة من التوتر تشهدها البلدة، إثر اقتحامها من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى أن أهالي البلدة يرفضون تسليم المستوطنين للجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم قتل المواطن محمود عودة 48 عاما، إثر أصابته برصاص حي في الصدر، أطلقه مستوطن إسرائيلي.

وعادة ما يتعرض السكان في بلدة قصرة لاعتداءات من قبل المستوطنين اليهود، الذين يشنون هجمات على المنازل والممتلكات الفلسطينية.