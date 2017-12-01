مكتبتي

«نعم».. الكلمة العجيبة!





لولو طفلة ذكية ولكنها مشاغبة قليلا، دائما تجيب بكلمة «لا»، قبل كلمة «نعم» لأن كلمة لا تبدأ بحرف اللام، الحرف الأول من اسمها.

فإذا طلبت منها أمها أن تغسل وجهها تجيبها بلا قبل أن تعود وتقول نعم.

وكان والداها يستاءان من تصرفها، لذلك فكر والداها بطريقة لتغيير سلوكها.

فصارت والدتها كلما طلبت منها أمرا ورفضته لولو، تقول لها: «كما تريدين يا صغيرتي».

صارت تتقصد إظهار عدم اهتمام بجواب لولو وبتصرفاتها.

ومرة بعد مرة، بدأت لولو تتفاجأ من ردود أهلها وعدم اكتراثهم بها، واكتشفت أن سلوكها السلبي وكثرة استعمالها لكلمة «لا» هو السبب وراء تصرف أهلها معها.

انعكس هذا الأمر على أدائها في المدرسة وعلاقاتها مع الآخرين، عندها قررت لولو ألا تستخدم كلمة «لا» إلا حين تدعو الحاجة إلى ذلك وألا تكون سلبية في التعامل، وابتكرت طريقة طريفة لتلزم نفسها بالإجابة بنعم، فكتبت «نعم» على نجمة ورقية وألصقتها بعصا تهزها كلما أرادت استعمالها.

فرح أهلها بهذا التغيير وبأنها صارت تعرف بنفسها نتائج الكلام.

تأليف: أمل أبو غيدا، رسم: نسرين خربوطلي، دار النشر: أصالة.

كلب جديد في المزرعة

«وفي» كلب أمين يحرس إحدى المزارع، وهو محبوب جدا من جميع حيوانات المزرعة.

ذات يوم مرض فأخذه صاحب المزرعة إلى المدينة ليعالجه الطبيب البيطري.

وفي الصباح التالي، أفاقت الحيوانات على صوت نباح غريب وقوي بشكل مخيف ولا يشبه نباح كلبهم «وفي»، فخرجت إحدى الدجاجات من الخم باتجاه بيت المزارع حيث يصدر النباح.

لم تستطع دخول البيت لكنها رأت طرف ذيل الكلب الغريب، فأصيبت بالذعر، وأسرعت صوب الخم لتخبر بقية الدجاجات والديك عن الكلب الجديد المرعب.

إحدى الدجاجات أخبرت البطة، ومن البطة انتقل الخبر إلى الأرانب، ثم الحمار، والنعاج، وسرعان ما انتشر الخبر بين جميع حيوانات المزرعة عن وصول كلب جديد مخيف ومثير للهلع، ويمكنه التهام جميع الحيوانات بقضمة واحدة.

القصة من تأليف: د.أنطوان الشرتوني، رسم: لين المسوتي، نشر: دار أصالة.

ملفوفة جدتي

طفل صغير يحب زيارة جدته التي تزرع حديقتها بألذ وأشهى الخضروات.

ذات مرة سمحت له والدته بالبقاء لدى جدته في يوم العطلة، وفي الصباح التالي نهض ووجد أطيب فطور على المائدة، مع الطماطم والنعناع الطازج الشهي.

عند الغداء تفاجأ بجدته تعد طبق الملفوف الأبيض، فيما كان هو يحلم بأطباق الدجاج واللحم بالأرز.

لم يتناول الغداء، لأنه لم يحب الملفوف فما كان من جدته إلا أن قالت له بأن عليه الأكل حين يشعر بالجوع.

وعلى العشاء تفاجأ ثانية لأن جدته أعادت إلى المائدة الملفوف الأبيض.

ولكنه لم يعد يقاوم الجوع، فمد يده وألزم نفسه بتناول لقمة واحدة من طبق الملفوف، وكم كانت دهشته حين وجده لذيذا.

القصة تأليف: سحر محفوظ، رسم: لجينة الأصيل، نشر: دار كلمات.

الهروب من الحرب

سمر صبيــة تخرجت لتوها في كلية الإعلام والصحافــة، والتحقـــــــت بإحدى الصحـف الإخبارية للتمرن.

أرادت سمــــر إظهار القيمــــــة الاجتماعية لمهنــة الصحافة فاختارت أن تعد تحقيقا شاملا عـــــن أحوال الأطفال اللاجئين هربا من حروب بلادهـــم، لتسليط الضوء على الجوانــب الخافيــــة من حياتهم كلاجئيــــن هاربين من شبح الموت والدمار في موطنهم الأم.

لذا قصدت سمر مخيمات اللاجئين في أكثر من منطقة حدودية في بلدها.

القصة تأليف: د.سناء الحركة، نشر: دار أصالة.

أبنائي الصغار إعداد: د.طارق البكري صديقي الذهبي

قد يكون الصمت في بعض الأحيان أبلغ من الكلام، وأكثر تأثيرا.. أما الثرثرة بلا طائل فتسيء للمتكلم قبل السامع.. فإذا كان الصمت عن الكلام المباح ضرورة في كثير من الحالات، فمن الأولى أيها الأصدقاء الصغار أن نصمت عن الكلام غير المباح.

وإذا تكلمت أيها الصديق العزيز فلا تقل إلا خيرا.





وإذا سمعت فلا تستمع إلا إلى الخير، وهذا هو خلق الطيبين الصالحين.

وعندما تسمع في مدرستك أو في ناديك وشارعك من يتحدث بكلام غير مهذب فلا تعبأ به.. وإذا قدرت على نصحه فافعل، لكن بأسلوب طيب رزين.

أيها الولد الجميل الذي يقرأ هذا الكلام.. تأكد أني أحبك من صميم القلب، لأنك قارئ ممتاز.. وأنت القارئ الذي نسعى إليه، ونتمنى أن يكون الجميع مثلك.

هنيئا لنا بك.. أيها المجد المهذب.

فاحرص على أجمل الكلام عندما ترى فائدة للكلام.. والجأ إلى الصمت عندما يكون الصمت أجدى من الكلام.

وقديما قالوا: إذا كان الكلام من فضة.. فالسكوت من ذهب.

فاجعل خزائنك عامرة بالذهب.. أيها الصديق الذهبي.

حزايتنا

قطتي تختارني

بقلم: أسامة أحمد خليفة

دنيا فتاة تمتلك قلبا يملؤه الحنان والعطف.

هي تعيش دائما من أجل أن تساعد الآخرين: إنسانا أو حيوانا أو نباتا.

في أحد الأيام وجدت مجموعة من الأطفال يمسكون قطة صغيرة يلعبون بها ويعذبونها..

تارة يلقونها أرضا، وتارة يرمونها إلى الأعلى ثم يلتقطونها قبل أن تقع على الأرض.

كانت القطة تصرخ من عنف الأطفال الصغار.





من دون تردد ذهبت دنيا إليهم مسرعة وطلبت منهم أن يتركوا القطة الصغيرة، وقامت بإقناعهم بأن ما فعلوه ليس صحيحا من تعذيبهم للقطة الصغيرة.

أخذت دنيا القطة إلى منزلها واعتنت بها بعد استئذان أمها عناية كبيرة، وقدمت لها المأكل والمشرب.

كانت دنيا لا تنام حتى تطمئن عليها، وأطلقت عليها اسم نسمة لأنها كانت كالنسمة في حركاتها.

مرت الأيام وكبرت القطة وأصبح بإمكانها أن تعتمد على نفسها.

كانت تلعب تارة وتحاول أن تصطاد الفئران تارة أخرى.

فكرت دنيا أن الوقت قد حان لتنطلق القطة نسمة كالنسمة في الطبيعة الساحرة القريبة منها حيث الحدائق الجميلة لتعيش على حريتها.

أخذتها دنيا وذهبت بها إلى حديقة قريبة وودعتها بدموعها قائلة لها: قطتي نسمة الحبيبة لقد كبرت وأنا الآن مطمئنة عليك، فلن يستطيع أن يمسك بك أحد انطلقي.

ذهبت القطة نسمة إلى أحضان الطبيعة واختفت ورجعت دنيا إلى منزلها وأخذت تنظر في كل مكان كانت تلعب أو تجلس فيه القطة نسمة.

شعرت دنيا بالوحدة والحرمان وقالت في نفسها: ليس مهما شعوري الأهم أن تكون قطتي سعيدة بعالمها الجديد.

وفجأة سمعت دنيا صوت قطتها نسمة.

أصابتها الدهشة من الموقف، فتحت الباب بلهفة وسرعة وحضنت قطتها الغالية نسمة.

رياضة

التمارين الرياضية

يجب على واحد منكم أيها الأصدقاء، الذين يحبون الرياضة خاصة، أن يحدد سبب قيامه بالتمارين الرياضية، حتى يتمكن من وضع برنامج اللياقة الذي سيتبعه، والذي من خلاله سيحقق هدفه، ومن هذه التمارين:





٭ تمارين الأكسجين: وهي التي تستخدم بهدف زيادة التنفس، لزيادة الطاقة، وتحسين عمل القلب، والعمل على حرق السعرات الحرارية، ومنها ركوب الدراجات، والمصارعة، ويجب أن تكون هذه التمارين لا تسبب الضغط على الجسم.

٭ تمارين القوة: يستخدم هذا النوع من أجل بناء عضلات الجسم، وتشمل رفع الأثقال، وعندما تتكون العضلات القوية، فإن شكل الجسم يتحسن، ويعطيه التوازن.

٭ تمارين التجبيد: هذا النوع يعطي الجسم مرونة عالية، ويساعده على الاسترخاء، ويخفف من ألم الظهر، كما يجب الانتباه الى أنه عند القيام بهذه التمارين، يجب أن تكون ببطء، وبشكل تدريجي.

قصة وعبرة

الثعلب الأحمق

انطلق الثعلب يبحث عن طعام حتى كاد يهلك من الجوع والتعب، لكنه لمح عصفورا يلتقط الحب على الأرض فانقض عليه، فقال العصفور الصغير: أنا صغير قليل اللحم، أطلق سراحي وسأسدي إليك ثلاث نصائح نافعة، الأولى وأنا في يدك، والثانية وأنا فوق الشجرة، والثالثة وأنا طائر في الهواء.

فقال الثعلب: حسن، هات الأولى.





فقال العصفور: لا تندم على ما فوت من أمرك.

ثم طار العصفور النجيب محلقا بسعادة بالغة، ثم حط قريبا على غصن أخضر رفيع في وسط الشجرة فوق الثعلب تماما..

فقال الثعلب: حسنا.. وما هي النصيحة الثانية؟

قال: لا تصدق كل ما ترى وتسمع ويقال لك.

ثم طار محلقا يدور في حلقة مستديرة فوق الشجرة، كأنه يريد إغاظة الناظر إليه، ولما حلق في الهواء بعيدا حيث لا يمكن أن تدركه حيل الثعالب ومهارتها في الصيد.. قال للثعلب: أيها المسكين.. لو التهمتني لأشبعك لحمي ورواك دمي.. أنت ثعلب أحمق.

عندها فهم الثعلب ان حيلة العصفور غلبت حيلته، فندم ندما بالغا على فوات الفرصة وحزن حزنا شديدا، ثم نظر إلى العصفور، وقال: وأين النصيحة الثالثة التي وعدتني بها؟

فقال العصفور: تعلم أن تنتفع من نصائحي.

ثم غاب عن نظر الثعلب.

فانطلق الثعلب يبحث عن طعام له من جديد، فمر في طريقه بلوحة كتب عليها: احذر الوقوع في البئر! فابتسم وقال: لن أصدق كل ما أرى وأسمع ويقال.. ثم عبر فسقط في البئر حتى قضى جوعا وندما.

علوم

قد تتساءل يوماً: لماذا لا يروي عطشنا إلا الماء؟

قد تتناول قدحا من الشاي أو حتى كوبا من المياه الغازية المثلجة، لكنك ستحتاج بعدها دوما لتجرع كوب من الماء البارد لإرواء عطشك. فلماذا الماء تحديدا هو ما تشعر معه بلذة الارتواء؟!

هذا ما يجيبك عنه المتخصصون بالقول: بشكل عام وأساسي، لا تستطيع أن تبقى على قيد الحياة دون ماء، فالماء يمد جسمك بالأكسجين ويغذي خلاياه، و«يغسله» حرفيا من السموم، وينظم حرارته ويبقي على الجلد رطبا ويلطف حركة المفاصل، بل ويحافظ على شهيتك مفتوحة لتناول الطعام بشكل طبيعي ومنتظم.

صحيح أن أي مشروب آخر كالعصائر، والألبان، وحتى القهوة والشاي يحوي ماء في تركيبته وأثناء تحضيره، إلا أن الماء يبدو مشروبا سحريا بالمقارنة بهم.

فهو لا يحوي أي سعر حراري أو أي إضافات قد تسبب لك مشاكل تتعارض مع حميتك أو صحتك.

هكذا قد تنجح أي من المشروبات الأخرى في الإبقاء على حياتك وحمايتك من الجفاف، لكن يبقى السؤال الحيوي نفسه: لماذا الماء دون بقية السوائل والمشروبات الأخرى هو ما يستطيع إرواء عطشنا حقا؟

وهنا نسأل ما هو العطش، ولماذا نشعر به؟





يجيبنا المتخصصون بالقول: العطش هو الشعور أو الرغبة بشرب شيء ما، الماء في أغلب الأوقات، وفي المراجع الطبية نجد أن العطش هو آلية حيوية لتأمين حصول الجسم على قدر كاف من السوائل المرطبة و مع العطش نشعر أن حلقنا جاف وكأنما يحترق، ولا نرتاح إلا بإخماد النيران الصغيرة الجائعة وترطيب فمنا وحلقنا حتى الامتلاء.

ولماذا الماء تحديدا؟

الجسم البشري يتكون من الماء بنسبة 55% إلى 78% حسب حجم الجسم.

ولكي يعمل الجسم البشري بشكل سليم، يحتاج إلى تناول ما بين ليتر واحد إلى سبعة ليترات من الماء كل يوم لتجنب الجفاف.

مقدار الماء المطلوب هنا يختلف باختلاف نشاط الشخص وحرارته ورطوبة الجو وعوامل أخرى.

لكن مرة أخرى لماذا الماء تحديدا هو الأمثل لإرواء عطشنا ومنع الجفاف؟!

أيهما أفضل: الماء الساخن أم المثلج؟

ربما لاحظتم أن الماء البارد يروي العطش أسرع من الماء الساخن مع ثبات الحجم والتركيبة والخواص، فما الذي يحدث هنا حقا؟

الماء الدافئ أو الساخن سيخدع عقلك بالشعور أن ما يدخل جسمك أقرب لوجبة أو طعام قد يزيد من عطشك أو على الأقل لن يرويك جيدا، بينما سيثير الماء البارد أو المثلج الشعور بالنشاط وترطيب جوفك وتبريده مما سيجعلك تشعر بالارتواء أسرع.

لكن في الواقع، يستطيع جسمك امتصاص الماء أسرع بكثير وهو في درجة حرارة الغرفة، بينما سيبذل المزيد من الطاقة لرفع درجة حرارة الماء المثلج عندما يدخل جسمك! أي أن تناول الماء المثلج قد يولد لديك الشعور بالعطش بمعدل أسرع، والأفضل هو تناول ماء الصنبور أو قنينة الماء مباشرة بعيدا عن المبرد.

شعر

مولد الهادي

أَنْوَاْرُ مَوْلِدِكَ الَّتِيْ

زَاْنَتْ رَبِيعَ الْأَوَّلِ

نُشِرَتْ بِخَيْرِ رِسَاْلَةٍ

وَتَزَيَّنتْ بِاْلْمُرْسَلِ

ذِيْ لَيْلَةُ الثَّاْنِيْ عَشَرْ

زَفَّتْ لَناْ خَيْرَ الْبَشَرْ

إِسْلَاْمُنَاْ فِيْهَاْ انْتَشَرْ

وَقَضَىْ عَلَىْ الْعَاْدِيْ الْأَشَرْ

فَبِمكَّةٍ وَبِيَثْرِبِ

الْنَّاْسُ تَنْتَظِرُ الْنّبِيْ

ذَاْ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْرُبِيْ

أوْ فَاْرِسٍ أَوْ أَجْنَبِيْ

يَاْ يَوْمَ مَوْلِدِ أَحْمَدَ

يَاْ أَجْمَلَ الْأَيَّاْمِ

فِيْهِ الْهِدَاْيَةُ وَالْهُدَىْ

فِيْ رِحْلَةِ الْإِسْلَاْمِ

حكم شعرية

شعر الدكتور/ عاطف العيايدة

Assal_atef@yahoo.com

بشار بن برد:

إذا بلغ الرّأي النّصيحة

فاستعن

بعزم نصيح أو بتأييد حازم

ولا تجعل الشّورى عليك

غضاضة

مكان الخوافي نافع للقوادم

بشر الفزاري:

ولا خير في حُسن الجسوم

وطولها

إذا لم يَزِنْ حُسن الجسومِ

عقولُ

وكم قد رأينا من فروعٍ كثيرة

تموت إذا لم تحْيِهِنَّ أصول

صحتك في غذائك

الجوافة





الجوافة من الفاكهة اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار، وهي من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين «س» المفيد جدا لجهاز المناعة وتقويته، تحتوي على الكثير من الفيتامينات والكاروتينات والأملاح المعدنية والماء، والقليل من الدهن والبروتين والسكر.

للجوافة الكثير من الفوائد، فهي تعالج نزلات البرد والسعال والإسهال، تعالج الجروح وآلام الأسنان، وتقي الجسم من الأمراض القلبية والسرطان، وتخلص الجسم من الكولسترول الضار وتنظم ضغط الدم، تهدئ الأعصاب، ترطب وتفتح وتغذي البشرة، وتساعد على نقص الوزن.

فاحرص صديقي الصغير على تناول حبة على الأقل من هذه الفاكهة اللذيذة يوميا أو يوما بعد يوم.. كما يمكنك أن تتناولها عصيرا مع قليل من الحليب وغيرها من الفاكهة المفيدة لكي تحافظ على صحتك.

كلام قليل ومعنى كثير

٭ بعض من الماء ينقذك وفائض من الماء يغرقك.

٭ لا تتألم إذا أنكر أحدهم فضلك عليه.. فأضواء الشوارع تنسى في النهار.

٭ سقطت شجرة فسمع الجميع صوت سقوطها.. وتنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج.. فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك.

معاني الأسماء

أمجد: من زاد على غيره في طلب العلا، ونيل المجد.

أنس: مصدر أنس لمن يعايشه.

أيمن: الأيمن خلاف الأيسر، واليمين مقدمة، والأيمن ذو البركة.

باسل: الشجاع والعابس عند الحرب.

باسم انفرجت شفتاه عن ثناياه ضاحكا من دون صوت: اسم يوحي بالتفاؤل والسرور.

باهر: يدهش من يراه ويعرفه بشكله أو بعمله.

بدر: عندما يكتمل القمر في ليلته يصبح بدرا منيرا، فيعم الدنيا بنوره.

بشر: من قولهم: رأيت له بشرا حسنا، أي: لطافة وطلاقة في الوجه.

بلال: البلال هو الماء.

جلال: عظم الشأن فهو جليل، وهو يوحي بالرفعة والمكانة.

عبرة





اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول الوصول إليها في أسرع وقت ممكن













لون





متاهة