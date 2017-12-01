اختتم مشروع أصايل التطوعي النسائي التابع لجمعية النجاة الخيرية برنامجه التدريبي الأول بعنوان «التخطيط لإدارة مشاريع صغيرة» والذي تم بالتعاون مع معهد كامز. وقد حضر البرنامج عدد من المتدربات من مختلف الأعمار وأبدين تفاعلا ملحوظا. وقدمت كل مجموعة من المتدربات تصورا لمشروع صغير متكامل.

وفي هذا الصدد صرح رئيس قسم المتطوعين بجمعية النجاة عبدالله الدوسري، بأن الجمعية حريصة على دعم الأنشطة الهادفة. وأضاف: تم اختيار موضوع المشاريع الصغيرة لأنها رافد مهم لتشغيل الشباب ومواجهة البطالة.

وأوضح الدوسري أن البرنامج التدريبي احتوى على مفهوم التخطيط وأهميته وكيفية نجاحه، وتعريف المشروع الصغير وأساسياته ومراحله، والخطة التشغيلية وكيفية تنفيذها.

وحول مشروع أصايل التطوعي النسائي، قال الدوسري: تأسس المشروع عام 2012 ويضم نساء وفتيات من مختلف الأعمار، ويسعى إلى تنمية المرأة وزيادة معارفها وخبراتها ليستفيد منها المجتمع بشكل فعال. ومن أنشطته إقامة ورش تدريبية متخصصة، وإقامة دورات لتعليم الفنون النسوية، والتدريب على المهن المنزلية.

وختم الدوسري تصريحه بشكر معهد كامز على تنظيمه المميز للبرنامج التدريبي، وللمحاضر د.توفيق العبد الذي أضاف للمتدربات الكثير من الخبرات والتجارب والمعرفة.