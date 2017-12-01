وقّع (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) اتفاقية قرض مع الحكومة السودانية يمول بموجبها مشروع كهرباء بالخرطوم بمبلغ 60 مليون دينار (نحو 199 مليون دولار).

وقال وزير المالية السوداني محمد الركابي في تصريح صحافي بعد التوقيع أمس الأول ان المشروع يهدف لتوزيع الطاقة الكهربائية في مدينة الخرطوم وضواحيها بجانب خفض الفاقد وتقليل الاختناقات في شبكة نقل الكهرباء القومية.

واعرب الركابي عن تقديره للتعاون «المثمر» مع الصندوق، موضحا أن إجمالي التمويل المقدم منه لمشروعات حيوية واستراتيجية في السودان بلغ حتى الآن ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار.

من جانبه، ذكر رئيس بعثة الصندوق المستشار الهندسي محمد فرحات أن طاقة الخط الخاص بالمشروع تبلغ نحو 500 كيلو فولت.

وأضاف فرحات أن مدة القرض تبلغ 30 عاما بفترة سماح سبعة أعوام، مشيرا الى ان هذه هي أطول فترة سداد وسماح وفقا لنهج الصندوق.