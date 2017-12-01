الشايع: نكفل أكثر من 600 يتيم في قرغيزستان وعملنا يتم تحت إشراف «الشؤون» و«الخارجية»

خطة إستراتيجية لتنفيذ أعمالنا الخيرية في سورية واليمن وبورما فرج ناصر

عبر بوابة الأعمال الخيرية الكويتية التي تقوم بها جمعية الصفا الخيرية في جمهورية قرغيزستان، أقام سفيرها لدى البلاد يوسف بيك شاريبوف أول من أمس تكريما لرئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الشايع.

وفي هذا الشأن، قال الشايع إن التكريم جاء من وزارة الخارجية القرغيزية بناء على العمل الذي عملناه داخل الجمهورية، وحقيقة فإن وزارة الخارجية رأت أعمالنا داخل الجمهورية لتنظيم العمل الخيري وتحت رعاية الحكومة القرغيزية وأيضا بمتابعة وزارة الشؤون بالكويت والخارجية بقرغيزيا.

وأضاف ان هذا التكريم ليس لي فقط بل لدول مجلس التعاون وللدول الإسلامية والعربية وهذا التكريم لكل من كفل سواء أرملة أو يتيم، وهذا التكريم للأرامل والأيتام داخل هذه الجمهورية، حيث عملنا عملا شاقا، لكن الشخص يجد السعادة في هذه الجمهورية لسبب وصولنا للأرامل والأيتام ووقوفنا بجانبهم وأيضا سعادة هؤلاء الأيتام والأرامل سعادة للجميع.

وقال إن أعمال الجمعية تمت تحت رعاية جمعية الصفا الخيرية الإنسانية وبمتابعة وزارتي الشؤون والخارجية الكويتيتين، ولدينا مشاريع شبكات الماء والآبار وأيضا المستوصفات وأيضا المساجد ومتابعة الأرامل والأيتام ويوجد 5 دور أيتام تحت رعاية الجمعية والسادسة تحت الإنشاء.

وتابع ان أعداد اليتامى المكفولين هناك وصلت إلى 600 يتيم وإلى نهاية السنة سنصل إلى الألفين بإذن الله حيث بدأنا نكفل أيتام وبعد افتتاح دار الأيتام الجديدة سيرتفع الرقم ونقدم لهم كل الخدمات من سكن وتدريس وغذاء وملابس وقرطاسية ورعاية صحيه نوفر لهم كل ما يحتاجونه.

وقال: إن الميزانية السنوية تختلف أحيانا مثلا سنة تكلفتها مليون وسنة ثانية مثلا نصف مليون أو مليونين على حسب التبرعات التي تصل إلينا.

وبخصوص اختيار جمهورية قرغيزيا بالذات قال: ان لدينا هناك بعض الأصحاب العرب اتصلوا بنا وناشدونا لنرى الأوضاع في الجمهورية وأنها تستقبل اللجان الخيرية وأن الأحوال لديهم سيئة ونحن ولله الحمد نعمل في الجمهورية منذ 10 سنوات ولما تطور العمل هناك وكبر افتتحنا جمعية خيرية داخل الكويت التي هي جمعية الصفا للأعمال الخيرية، وبعد ذلك عملنا عمل منظم تحت مظلة وزارتي الشؤون والخارجية.

وأضاف: يوجد لدينا توجه لنقل مشروعنا ومساعداتنا لدول أخرى وهناك خطة استراتيجيه للذهاب لسورية واليمن وبورما بإذن الله.

وأضاف الشايع أن الجمعية تكرم السفير يوسف بيك شاريبوف لوقوفه مع الجمعيات الخيرية داخل الجمهورية وقيامه بتسهيل جميع الإجراءات داخل الجمهورية، فجزاه الله خيرا وعلاقاته طيبة معنا وسعيه ومجهوده كان رائعا وله وقفات رجال فكان له هذا تكريم.