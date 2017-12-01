أكدت رئيسة مجلس ادارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد ان مشاركة المرأة الكويتية الكاملة في الحياة السياسية ومسيرة النهضة ليست مصادفة بل ثمرة استراتيجية وإرادة سياسية بصيرة.

جاء ذلك في كلمة للشيخة فادية ممثلة للكويت أمام مؤتمر علمي دولي نظمته جامعة (اي كامبوس) بمحافظة كومو شمالي ايطاليا مؤخرا بعنوان «جسر المستقبل: منظور المرأة» والذي ركز على «تعزيز المساواة بين الجنسين» وذلك بمشاركة شخصيات دولية بارزة من الأكاديميين والعلماء والإعلاميين والنشطاء وقادة الرأي.

ووفقا لبيان للوفد الكويتي المشارك في المؤتمر تلقته «كونا» ان الشيخة استعرضت في كلمتها مسيرة الكويت في تمكين المرأة وتعزيز ودورها ومشاركتها في شتى المجالات

وتناولت الشيخة فادية أوضاع المرأة في الكويت التي «دخلت في عام 2005 مرحلة جديدة» في مسيرة نهضتها الاجتماعية والسياسية بإقرار الحقوق السياسية الكاملة للمرأة في الترشح والتصويت ما عزز الثقة في «أن تطور المرأة في مجتمعنا قد أخذ اتجاهه السوي السديد».

وقالت ان الانتقال والدخول الى تلك المرحلة «لم تكن محض مصادفة ولا من صنع ظروف طارئة» بقدر ما تعد «ثمرة سياسة متبصرة واستراتيجية متدرجة انتهجتها الارادة السياسية في تجاوب تام مع التطلعات الوطنية والإقليمية والدولية».

وأكدت ان مصلحة المجتمع هي اشراك المرأة التي تتكامل مع الرجل لما من عدم اشراكها في قراراته من تداعيات سلبية على حاضر المجتمع ومستقبله، مشددة على أهمية البعد الاجتماعي للتنمية توازي تحدي تحقيق التنمية الاقتصادية.

وطالبت الشيخة فادية بتوسيع فضاء مشاركة المرأة بضمانات جادة والخروج من دائرة الخطابة إلى دائرة الفعل الجاد بإقرار مبدأ (الكوتا) وتدابير التمييز الإيجابي لتعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها في جميع الهياكل المنتخبة بحد أدنى ما بين 20 و30% لتمكنها من «تكوين كتلة حرجة ومؤثرة في مجال التشريع» أو بالتعيين في مواقع القرار بالمؤسسات العامة كآلية لتخطي الحواجز والعقبات أمام إثبات ذاتها وقدراتها و«تغيير الفكرة النمطية» التي تحصرها في دورها الاجتماعي والتربوي.