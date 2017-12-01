مريم بندق

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء اعتمد خطة تطوير بعض المرافق والخدمات والمواقع السياحية على الواجهة البحرية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تمكنت شركة المشروعات السياحية من إنجاز عدة خطوات أساسية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أنه تم إعداد وثائق للمباشرة بطرح بعض المواقع على الواجهة البحرية التي انتهت عقود استغلالها لمستثمرين جدد وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وبناء على هذه الخطوة ورغبة في إتمام الأعمال المطلوبة بالسرعة، تتولى لجنة برئاسة وزارة المالية، طبقا لقرار تكليفها الصادر في سبتمبر الماضي من مجلس الوزراء، تنفيذ المهام التالية:

٭ الإشراف على تذليل المعوقات والعراقيل التي تعيق تنفيذ مشروعات تطويـــر مرافق شـــــــركة المشروعات السياحية ومعالجتها بالحلول المناسبة.

٭ متابعة وتسهيل استصدار التراخيص والقرارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تطوير المرافق السياحية.

٭ إخلاء المواقع التابعة لشركة المشروعات السياحية من كل ما يعرقل تنفيذ مشاريعها.

٭ وضع التصورات والمقترحات المناسبة لتعديل التشريعات والنصوص القانونية اللازمة بما يكفل للجهات والشركات الحكومية مرونــــة كافيــــة في تنفيــــذ مشروعاتـــــها التنموية.