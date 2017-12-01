أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة محمد الفريج عن جاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة لمنطقة الفنيطيس قطعة 3 و 4 لعدد 623 قسيمة ، وذلك بعد انتهاء الوزارة من غسيل وفحص وتعقيم الشبكة الخاصة بها .

وأوضح الفريج أنه بإيصال المياه إلى القطع المذكورة يكون قد تم إيصال المياه إلى جميع القطع الموجودة بمنطقة الفنيطيس كاملة .

وأفاد أن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وعلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين



ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للمنطقة المذكورة مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية - قسم إيصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال إجراءاتهم .