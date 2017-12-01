أعلنت وزارة الصحة، عن استقبالها آسيويا يقيم في دولة قطر من أجل التبرع بفصيلة دمه النادرة لمريضة آسيوية مقيمة في البلاد وتم إنهاء إجراءات التبرع بعد التأكد من سلامة المتبرع الصحية.

وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في الوزارة، د.ريم الرضوان، اليوم الجمعة، إن استقبال المتبرع وفصيلة دمه النادرة من نوع (بومباي جروب) يأتي في إطار تفعيل العمل المشترك للهيئة العربية لنقل الدم واللجان الخليجية المشتركة.

وأضافت الرضوان أن فصيلة الدم المذكورة لا توجد إلا بنسبة قليلة جدا تتراوح بين 1 و 3 لكل مليون نسمة على مستوى العالم، موضحة أن وزارة الصحة ممثلة في بنك الدم المركزي نسقت مع نظيرتها القطرية ممثلة في مؤسسة حمد الطبية لاستقبال هذا المتبرع.

وذكرت أن المريض الذي يحمل فصيلة دم (بومباي جروب) لا يقبل جسمه نقل الدم إليه مطلقا إلا من الفصيلة ذاتها خلافا لبعض الأشخاص الذين يحملون الفصائل الدموية النادرة الأخرى.

وبينت أن المتبرع تم التوصل إليه من خلال تفعيل العمل المشترك للهيئة العربية لنقل الدم واللجان الخليجية المشتركة عبر اعتماد آلية تبادل الدم ذي الفصائل النادرة بين دول الخليج ونظيراتها العربية.

ويعد هذا التبادل الثاني من نوعه بعد تفعيل اتفاقية التعاون بين أعضاء الهيئة العربية لنقل الدم إذ كان الأول عام 2016 مع الإمارات العربية المتحدة لصرف دم من الكويت إلى مريض هناك.

يذكر أنه على مستوى قارة أمريكا اللاتينية تم اكتشاف سبعة أشخاص فقط يحملون هذه الفصيلة في حين سجلت إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة الكويتية أربعة مرضى وذويهم في الكويت يحملون هذه الفصيلة منذ إنشاء مختبرات نقل الدم واعتمادها عالميا عام 1989.