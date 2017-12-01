كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وقسم ازالة المخالفات التابع لمكتب مدير فرع بلدية محافظة الجهراء بتحقيق عدد من الإنجازات خلال شهر نوفمبر حيث أسفرت الحملات التي قام بها المفتشين والمفتشات عن غلق 13 محلا .



وفي هذا السياق أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء، م.محمد العرادي، بأن الحملات اليومية للمفتشين بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية أسفرت عن غلق محل تجاري و كشك في احد المجمعات التجارية في حين قام المفتشون بقسم إزالة المخالفات ومن خلال حملاتهم بإغلاق سوقين مركزيين، و3 مطاعم ، و4 أكشاك ، ومقهى وبقالة بالسكن الخاص .



وشدد العرادي على القائمين على مراكز بيع المواد الغذائية، بالتقيد بالاشتراطات الصحية التي تضمنتها لائحة الأغذية وإصدار التراخيص اللازمة من البلدية أو تجديدها ،مشيرا إلى أن المفتشين والمفتشات التابعين للإدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات باتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء بتحرير المخالفات أو بالغلق الإداري، وذلك من خلال حملاتهم الميدانية المتواصلة لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور، لافتاً إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل وستشمل كافة منافذ بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من التزام أصحابها بقوانين وأنظمة البلدية ومدى استيفاء مؤسساتهم الغذائية والعاملين فيها للاشتراطات الصحية، مؤكدا على عدم التهاون في المساس بصحة وسلامة المواد الغذائية التي تؤثر سلبا على المستهلك .



ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت المواطنين و المقيمين بعدم التردد في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي الاتصال بالخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الإجتماعي [email protected] و الذي يعمل على مدار الساعة حيث سيتم التعامل معها مباشرة وفقا للوائح و أنظمة التي تشرعها البلدية .