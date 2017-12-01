أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية ، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر2017 من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء، في ميدان الرمايه البحري والمشار إليه على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه ، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم .

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة ، حرصاً منها على سلامة الجميع .