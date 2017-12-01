نالت الشيخة انتصار سالم العلي، جائزة المرأة العربية تقديرا لدورها البارز في تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال إطلاقها مبادرة (النوير) غير الربحية التي تهدف لنشر الفكر الإيجابي.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته مؤسسة المرأة العربية لمجموعة من المبدعات العربيات في مجالات مختلفة الليلة الماضية في احد فنادق العاصمة البريطانية وبحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان وممثل عن عمدة لندن.

وأعربت الشيخة انتصار الصباح عن سعادتها بالوجود بهذا الملتقى "المميز" الذي خصص لتكريم المبدعات العربيات في شتى المجالات، مشيرة إلى أن المرأة العربية أضحت عنصرا هاما ومكملا لا يمكن الاستغناء عنه .

وأشارت الشيخة انتصار إلى "أن المرأة العربية تمثل الرقم الصعب في المجتمعات العربية فمثلا في الكويت تشكل المرأة 80 في المئة من مخرجات التعليم العالي".

وذكرت في هذا الصدد أن "هذا التغير الكبير من الاكتساح النسائي لمخرجات التعليم العالي أيضا يحدث في مختلف دول العالم"، متوجهة إلى المرأة العربية بالقول، انه "قد حان الأوان لتعرف أنها العنصر المؤثر في أي عملية تنمية بل العنصر الأول بنجاح أي عمل".

وأشادت الشيخة انتصار بالدعم الذي تحظى به المرأة الكويتية من لدن القيادة السياسية ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي يوجه دائما باستمرار بتوفير كل السبل اللازمة لتمكين المرأة الكويتية من أداء دورها في المجتمع على اكمل وجه .

وفاز أيضا في جوائز المرأة العربية لعام 2017 عن فئة الموسيقى الفنانة الكويتية نوال تقديرا لتميزها طوال مسيرتها الفنية التي بدأت منذ ما يقارب ال30 عاما وما زالت مستمرة بنجاح.

وأعربت نوال عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم الذي يحملها مسؤولية كبيرة للحفاظ على تاريخها الفني الطويل وتقديم الأفضل للجماهير العربية مشيرة الى ان تكريمها في بريطانيا يعني لها الكثير.

ودعت نوال المرأة العربية سواء الطامحة لخوض غمار الفن او غيره من المجالات الى العمل بكل جد وعدم الاستسلام لأي عوائق قد تعترض مسيرتهن، مبينة ان "طريق النجاح يحتاج إلى التصميم والإرادة القوية".

وفازت أيضا في جوائز المرأة العربية لعام 2017 عن فئة قيادة المجتمع السودانية الدكتورة هنيه مرسي وفي مجال الإعلام والصحافة الإعلامية اللبنانية البارزة راغدة ضرغام وفي مجال الثقافة اللبنانية الدكتورة مها الخليل.

وحظيت الأميرة السعودية لمى آل سعود بالتكريم عن فئة الاعمال الخيرية وعن فئة تنمية التجارة البحرينية الشيخة هند آل خليفة وعن فئة تعزيز النهوض بالمرأة الفنانة المصرية ياسمين صبري.

من جانبه أعرب عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ل(كونا) عن فخره واعتزازه بالمشاركة في تكريم شخصيتين نسائيتين كويتيتين في بريطانيا.

وقال السفير الدويسان أن الشيخة انتصار الصباح والفنانة المتميزة نوال استطاعتا بفضل جهودهما ومثابرتهما تحقيق إنجاز يضاف للإنجازات الكبيرة لهذا البلد الصغير بحجمه ولكنه كبير بأفعال أبنائه.