أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 الجاري من الساعة 7 صباحا حتى 5 مساء. وأوضحت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في بيان صحافي أن التدريب سيكون في ميدان الرماية البحري والمشار إليه على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

وأهابت المديرية بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.