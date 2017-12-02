فرج ناصر

أكد مدير عام هيئة الطرق والنقل البري م.أحمد الحصان أن الهيئة تقوم الآن بدراسة مشروعي السكة الحديد ومترو الانفاق تمهيدا لتنفيذه.

وأضاف الحصان أن هيئة الشراكة انتهت من دراساتها لتنفيذ مشروع السكة الحديد عن طريق القطاع الخاص وبتمويل خارجي عن طريق بنك او مستثمر ومقاولين عدة، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يؤدي الى التزام حكومي بدفعات مالية سنوية لمدة 30 سنة.

وقال إن عملية المضي قدما بتنفيذ المشروع لابد ان تكون بموافقه هيئة الطرق كونها صاحبة المشروع والجهة المشرفة عليه بالنهاية، مستطردا بأنه لم تعط الموافقة حتى الآن بسبب دراسة المشروع والمخاطر المحيطة به والتكاليف المترتبة عليه على خزينة الدولة والبدائل المتاحة.

وأشار الحصان إلى أن كلفة المشروع تقدر بنحو 5 مليارات دينار في حال تطبيقه بنموذج الشراكة المطروح فيما تستغرق مدة تنفيذ المشروع ليس اقل من 4 سنوات.

وقال إن المشروع بانتظار تأهيل الشركات عن طريق هيئة الشراكة، مؤكدا أن هيئة الطرق تقوم الآن بدراسة البدائل، حيث انه من الممكن ان تقوم الهيئة بتنفيذ المشروع بتمويل مباشر من الدولة في حال الاتفاق على ذلك ولكن حتى الآن الموضوع قيد الدراسة. وكشف الحصان أن هيئة الشراكة خاطبت هيئة الطرق والنقل البري بشأن المترو لتنفيذ المشروع حسب خطة هيئة الشراكة او اي اسلوب آخر تراه هيئة الطرق.