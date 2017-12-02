محمد راتب



في تعقيبها على مقطع الڤيديو المنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فحص أحد المواطنين لبعض ثمار الفراولة التي تم بيعها عقب صلاة الجمعة في منطقة بيان، نفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لـ «الأنباء» أن تكون هذه الفراولة محلية الإنتاج، لافتة إلى أن ما تم نشره في الڤيديو هو لفراولة مستوردة من خارج الكويت وليست منتجا وطنيا.



وأضافت الهيئة في نفس تعقيبها على نتائج الفحص التي أجراها المواطن على بعض الثمار وتبين من خلالها وجود مواد كيماوية خطرة على صحة الإنسان، أنه بحكم كونها مستوردة فإن المسؤولية عن إدخالها إلى البلاد منوطة بهيئة الغذاء والأغذية، أما هيئة الزراعة فغير معنية بفحص أو متابعة ما يتم استيراده من خضار وفواكه إلى الكويت.



من جهة ثانية: رأى مصدر في سوق الخضار والفاكهة بالصليبية «الفرضة» أن ثمة احتمالا كبيرا لكون المقطع ترويجا لجهاز الفحص، وأن صاحبه عمد إلى نشر المقطع للإعلان عن الجهاز بصورة خفية، لافتا إلى أن المفترض بأي مستهلك يرتابه الشك في أي منتج من خضار أو فاكهة أو سلعة غذائية التوجه إلى مراكز وزارة التجارة لعمل محضر، لاسيما أن الجهات المعنية لديها جميع المستندات المتعلقة بمصدر البضاعة واسم التاجر والشركة الموردة.



وأضاف المصدر أن مجرد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون تسجيل بلاغ رسمي، لا يعتبر حلا لأي مشكلة قد تكون، وإنما يزيد احتمالات وجود أهداف خفية من نشر مثل هذه المقاطع.