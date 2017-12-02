نالت الشيخة انتصار سالم العلي جائزة المرأة العربية تقديرا لدورها البارز في تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال إطلاقها مبادرة (النوير) غير الربحية التي تهدف لنشر الفكر الإيجابي.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته مؤسسة المرأة العربية لمجموعة من المبدعات العربيات في مجالات مختلفة الليلة قبل الماضية في أحد فنادق العاصمة البريطانية وبحضور عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان وممثل عن عمدة لندن.

وأعربت الشيخة انتصار سالم العلي في تصريح لـ «كونا» عن سعادتها بالوجود بهذا الملتقى «المميز» الذي خصص لتكريم المبدعات العربيات في شتى المجالات، مشيرة الى ان المرأة العربية أضحت عنصرا هاما ومكملا لا يمكن الاستغناء عنه.

وأشارت الى «أن المرأة العربية تمثل الرقم الصعب في المجتمعات العربية فمثلا في الكويت تشكل المرأة 80% من مخرجات التعليم العالي».

وذكرت في هذا الصدد أن «هذا التغير الكبير من الاكتساح النسائي لمخرجات التعليم العالي ايضا يحدث في مختلف دول العالم»، متوجهة الى المرأة العربية بالقول انه «قد حان الأوان لتعرف انها العنصر المؤثر في اي عملية تنمية بل العنصر الأول في نجاح اي عمل».

وأشادت الشيخة انتصار بالدعم الذي تحظى به المرأة الكويتية من لدن القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يوجه دائما باستمرار بتوفير كل السبل اللازمة لتمكين المرأة الكويتية من أداء دورها في المجتمع على أكمل وجه.

وفاز ايضا في جوائز المرأة العربية لعام 2017 عن فئة الموسيقى الفنانة الكويتية نوال تقديرا لتميزها طوال مسيرتها الفنية التي بدأت منذ ما يقارب الـ 30 عاما ومازالت مستمرة بنجاح.

وأعربت نوال في تصريح مماثل

لـ «كونا» عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم الذي يحملها مسؤولية كبيرة للحفاظ على تاريخها الفني الطويل وتقديم الأفضل للجماهير العربية، مشيرة الى ان تكريمها في بريطانيا يعني لها الكثير.

ودعت نوال المرأة العربية سواء الطامحة لخوض غمار الفن او غيره من المجالات الى العمل بكل جد وعدم الاستسلام لأي عوائق قد تعترض مسيرتهن، مبينة ان «طريق النجاح يحتاج الى التصميم والإرادة القوية».

وفازت ايضا في جوائز المرأة العربية لعام 2017 عن فئة قيادة المجتمع السودانية د.هنية مرسي وفي مجال الإعلام والصحافة الإعلامية اللبنانية البارزة راغدة ضرغام وفي مجال الثقافة اللبنانية د.مها الخليل.

وحظيت الأميرة السعودية لمى آل سعود بالتكريم عن فئة الأعمال الخيرية وعن فئة تنمية التجارة البحرينية الشيخة هند آل خليفة وعن فئة تعزيز النهوض بالمرأة الفنانة المصرية ياسمين صبري.

من جانبه، أعرب عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان لـ «كونا» عن فخره واعتزازه بالمشاركة في تكريم شخصيتين نسائيتين كويتيتين في بريطانيا. وقال السفير الدويسان ان الشيخة انتصار الصباح والفنانة المتميزة نوال استطاعتا بفضل جهودهما ومثابرتهما تحقيق إنجاز يضاف للإنجازات الكبيرة لهذا البلد الصغير بحجمه ولكنه كبير بأفعال أبنائه.