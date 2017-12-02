بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ان الهيئة وخلال الاجتماع التنسيقي مع الجهات المختصة بتنفيذ تخفيض نسبة 25% من نسبة العقود الخاصة بعمال الأمن والحراسة والنظافة والمناولة في الجهات الحكومية، قامت بوضع آلية خاصة لتنفيذ القرار عبر تخفيض نسب العمالة المقررة مع إبرام اي عقد جديد لأي جهة حكومية، وفي حالة تجديد العقود القائمة بعد انتهاء مدتها.

وأشارت المصادر الى عدم تطبيق القرار على العقود السارية، موضحة ان القرار بدأ تنفيذه على مختلف العقود دون استثناء، وجار إدراجها في كراسات المناقصات الجديدة قبل طرحها، مشير الى قيام كل جهة من الجهات المعنية بالقرار بتزويد «القوى العاملة» بإجراءاتها التنفيذية في هذا الخصوص لرفعها الى وزيرة الشؤون.