في اطار البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه، اعلنت الهيئة العامة للبيئة عن تركيب نقط ترشيد استهلاك المياه بمرافق وزارة التربية المختلفة.

وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في كتاب ارسله لوزارة التربية وحصلت «الأنباء» على نسخة منه: بناء على مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة العامة للبيئة وشركة الجائزة الذهبية للتجارة العامة والمقاولات والتي تقضي بالتعاون في مجال المحافظة على موارد المياه في الدولة وترشيد صرفها واستهلاكها، فإننا نأمل منكم تسهيل عمل الشركة لتركيب نقط ترشيد استهلاك المياه لجميع المرافق العامة بالتنسيق مع الادارات المعنية بجهتكم.