شرار: القرية وبتوجيهات أميرية سامية تشهد تطويراً وأعمالاً جديدة عاماً تلو الآخر

صباح فهد الناصر: نتوقع أن يصل عدد الزوار في القرية إلى مليون زائر

عبدالله الراكان

انطلقت امس فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي بقرية «صباح الأحمد» التراثية الواقعة غرب الكويت بحضور نائب المشرف العام للقرية رئيس لجنة المسابقات للمهرجان الشيخ صباح فهد الناصر ومدير القرية سيف الشلاحي وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية المشاركين في فعاليات المهرجان وجمهور غفير وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

وقال المشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد شرار في تصريح لـ «الأنباء» عقب الافتتاح ان المهرجان الذي يقام بمكرمة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ويستمر ثلاثة اشهر يأتي انطلاقا من حرص سموه على اتاحة المجال امام ابناء الكويت والخليج العربي للتمتع بأجواء فعاليات المهرجان التي تتميز بعبق الماضي الجميل.

وأضاف شرار ان القرية وبتوجيهات اميرية سامية تشهد تطويرا وأعمالا جديدة عاما تلو الآخر، حيث شهدت هذا العام انشاء قرية الكويت القديمة بمبانيها وطرقاتها وبيوتها وأبوابها التراثية وإنشاء سور حولها يحاكي اسوار مدينة الكويت القديمة اضافة الى زيادة اماكن الاستراحة للأهالي الزائرين للقرية.

وأوضح ان اللجنة المنظمة وفرت كل الإمكانيات والتسهيلات وسبل الراحة لرواد القرية لقضاء وقت ممتع فيها والاستمتاع بما تضمه من متاحف وأسواق تراثية ومطاعم ومقاه وغيرها الكثير من الأماكن الترويحية، مؤكدا ان القرية اصبحت احد الصروح السياحية ومتنفسا للأهالي في صحراء الكويت.

ودعا شرار الأسر الكويتية والخليجية والمقيمين الى زيارة القرية لقضاء اوقات ممتعة وكذلك متابعة المسابقات التراثية والثقافية التي تستضيفها القرية التي تستمر حتى ختام المهرجان في الأول من مارس المقبل، معربا عن سعادته بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين ومواطنين دول مجلس التعاون الخليجي في المهرجان

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة العليا ورئيس لجنة المسابقات في المهرجان الشيخ صباح الناصر انه تم اغلاق باب التسجيل في مسابقات الإبل والأغنام والصقور والخيول والطيور والتي هي عبارة عن 600 جائزة، حيث وصل عدد المشاركين إلى 8000 متسابق في كل المسابقات عدا البحرية، موضحا انه وكما وعدنا ان القرية ستتطور بشكل مستمر، حيث انشأنا قاعات للألعاب كما هناك مفاجآت للزوار والخدمات الجديدة.

وأضاف الناصر في تصريح لـ «الأنباء» انه وبتوجهيات من صاحب السمو فتحنا باب المشاركة لجميع فئات المجتمع من الشباب والمتقاعدين وجهات الدولة ايضا.

وتوقع الناصر ان يصل عدد الزوار في القرية في هذا الموسم إلى مليون زائر بعد ان وصلت في المواسم الماضية الى 600 الف زائر.

ويعد مهرجان الموروث الشعبي الذي يقام سنويا في مدينة صباح الأحمد التراثية في منطقة السالمي (الكيلو 59) مهرجانا كبيرا يحتضن مسابقات وفعاليات مما اضفى عليها اهتماما ومتابعة وسط مشاركة كويتية وخليجية كبيرة في جميع المسابقات.

وتشهد مسابقات هذا الموسم والتي تتنوع ما بين فئات الإبل والطيور والأغنام والخيل مشاركة حوالي 7800 من المتسابقين الكويتيين والخليجيين من محبي وهواة التراث علما بأن المسابقات ستبدأ يوم غد السبت بإقامة اولى منافسات فئة الأغنام لنوع الماعز الشامي.