الكويت من أكبر الدول في مجال سد الفجوة بين الجنسين في مجال الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات

قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين ريم الخالد ان الكويت تقوم منذ نشأتها على مبادئ المساواة وحماية الحريات والحقوق الاجتماعية والمدنية. جاء ذلك في كلمة ألقتها الخالد في مداخلة أمام منتدى عالمي للقائدات السياسيات استضافته العاصمة الآيسلندية ريكيافيك بمشاركة ما يزيد على 300 امرأة من البرلمانيات والمسؤولات السياسيات رفيعات المستوى من نحو 100 دولة. وأوضحت الخالد في كلمتها الدور الذي تلعبه النساء في تقدم الكويت وتنميتها، مؤكدة مساهمتهن في احداث تغيير اقتصادي واجتماعي واقتصادي بالدولة عبر مشاركتهن الفعالة في الاقتصاد وفي مجتمع مدني حر ومنفتح.

وأضافت ان «الكويت قامت منذ نشأتها على المساواة والحفاظ على الحريات والحقوق الاجتماعية والمدنية»، مشيرة الى ان النساء انتخبن عضوات بمجلس الأمة والمجلس البلدي في الكويت كما تولين مناصب وزارية عدة، من بينها وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، الى جانب وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.

وأشارت في الوقت نفسه الى وجود منحى إيجابي في وصول المرأة للمناصب القيادية في القطاع العام، موضحة ان النساء كن يشغلن نسبة 6.7% فقط من اجمالي المناصب القيادية دون مستوى الوزير في القطاع العام عام 2010 الا ان هذه النسبة شهدت زيادة مطردة لتصل الى 23% في العام 2014.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، قالت الخالد ان عدد النساء المنخرطات في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي يتجاوز نظراءهن من الرجال، مشيرة الى ان الكويت تصنف من أكبر الدول على المستوى العالمي في مجال سد الفجوة بين الجنسين في مجال الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت ان «هؤلاء الشابات اللائي يتفوقن في تعليمهن اليوم هن قائدات المستقبل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا».

وأشارت الخالد الى ان منصب وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية شغلته امرأة خلال الحكومات الثلاث الماضية «ما يعكس الدور المهم الذي تلعبه النساء في صنع القرارات الرئيسية على أعلى المستويات».

وأضافت ان انتخاب الكويت لعضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة من 2016 الى 2020 يعد «مثالا آخر على تفانينا في تمكين المرأة».

وذكرت ان النساء مشاركات بفاعلية كذلك في سوق العمل بالكويت حيث يشغلن نسبة 46.5% من اجمالي الوظائف في القطاع العام، إضافة الى نسبة 58.6% من اجمالي الوظائف بالقطاع الخاص فيما بلغ معدل البطالة بين النساء 3.5% في العام 2015.