أشاد عميد عائلة الروضان روضان خالد الروضان بجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جمع القادة الخليجيين لحضور القمة الخليجية المقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، رغم الظروف بالغة الحساسية التي يمر بها الخليج العربي.

وقال إن «قمة مجلس التعاون الخليجي تعكس أجواء تفاؤل بإعادة لم الشمل الخليجي عبر الحضور الكامل للدول الأعضاء، منعا لانقطاع القمم الخليجية، وحرصا على بقاء منظومة المجلس، التي راهنت عليها شعوب الخليج مجتمعة»، لافتا إلى أن «هذا التلاقي قد يذيب الجليد في الخلافات بين الأشقاء». وقال الروضان، إنه منذ إعلان «السعودية، والإمارات، والبحرين» قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر مطلع يونيو الماضي، اتجهت الأنظار إلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، الذي بذل جهودا كبيرة لحل الأزمة التي هزت الخليج العربي والمحيط الإقليمي.. وإنه رغم تصاعد الأزمة، والتباعد الملحوظ في وجهات النظر بين أطراف الأزمة، فإن القيادة الكويتية بدت مهتمة بالتوصل لطرف خيط يمكنها من خلاله إقناع الأشقاء بالجنوح للحوار، بدلا من الانخراط في القطيعة.

وأكد الروضان أن «مهمة القمة الخليجية ليست سهلة في ظل الأزمة بين «السعودية والإمارات والبحرين» من جهة، وقطر من جهة ثانية، أن مقترحات الوساطة الكويتية بقيادة سمو الأمير ستطرح مجددا على طاولة البحث أملا في الوصول إلى تفاهم على المبادئ الأساسية فيها»، لافتا إلى أن شعوب دول الخليج تأمل في أن يعيد لقاء القادة الخليجيين وصل الحوار المباشر، لحل جميع الأزمات.