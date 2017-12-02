عادل الشنان

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني على مشاركة الشعبين الكويتي والمصري في مختلف الفعاليات الخاصة بتنمية وتطور المجتمع، مضيفا حرصنا على مشاركة السفارة في فعالية محافظة العاصمة للتبرع بالدم، مشيرا الى ان وجود عدد كبير من ابناء الجالية المصرية ضمن نادي الدراجات النارية في الكويت امر يبعث على السرور ويؤكد قوة أواصر المودة والمحبة بين البلدين.

جاء ذلك خلال انطلاق الحملة العاشرة للتبرع بالدم والتي نظمتها محافظة العاصمة بالتعاون مع فريق BMW للدراجات النارية وبمشاركة قرابة 12 ناديا للدراجات النارية صباح أمس.

من جانبه، شدد محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا على أهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة في مختلف جوانب الحياة لما لها من قيمة إنسانية عالية تنقذ الأرواح، مثمنا الجهود المبذولة لإنجاح الحملة العاشرة للتبرع بالدم وجعلها نموذجا يعكس مدى الحرص على بذل الخير والعطاء وتقديم الخدمات النبيلة لأفراد المجتمع.

وأشار المهنا الى ان الحملة هي العاشرة من حملات التبرع بالدم التي نظمها نادي BMW الكويت بمشاركة عدد من أندية الدراجات من اجل المشاركة المجتمعية وغرس الروح الإيجابية لدى الشباب، لافتا الى ان حملة التبرع بالدم تهدف لإعلاء قيمة البذل والعطاء استجابة لنداء الواجب الإنساني بمد شريان الحياة لإنقاذ الكثير من الحالات الحرجة وضحايا الحوادث الذين يكونون في حاجة ماسة الى الدماء.

وأوضح ان مشاركة النوادي في الحملة دليل على اخلاصهم وحبهم للخير وتوعية الشباب بضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية التي من شأنها الحفاظ على الحياة والحد من الحوادث والخسائر الفادحة التي يتعرض لها مستخدمو الطريق، مشيدا بجهود بنك الدم في التواجد بفريق كبير يغطي العدد المشارك في الحملة وكذلك مساهمة البنك التجاري تجسيدا للمسؤولية المجتمعية في دعم الأنشطة الثقافية والصحية والاجتماعية.

بدوره، قال رئيس نادي BMW الكويت جعفر بهبهاني: نشارك للسنة العاشرة على التوالي في عملية التبرع بالدم من قبل شباب فريق الدراجات النارية بهدف المشاركة الوطنية والشعبية لمساعدة المرضى الذين يحتاجون الى الدم في مختلف مستشفيات البلاد، مضيفا نريد ايصال رسالة مفادها ان راكبي الدراجات لا يختلفون عن قائدي اي وسيلة نقل اخرى، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين الذين يتمتعون بقيادة مختلف وسائل النقل ان يلتزموا بقوانين المرور، مشددا على ضرورة الالتزام بمعدات الأمن والسلامة عند قيادة الدراجات النارية والتعامل مع مختلف رواد الطرق بكل احترام.