بيان عاكوم - أسامة دياب

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان الكويت استكملت تسليم الرسائل الموجهة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى اخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتضمنة دعوتهم لحضور الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في الكويت يومي الخامس والسادس من ديسمبر الجاري.



واوضح المصدر ان سفراء الكويت المعتمدين لدى دول «المجلس» الشقيقة قاموا بتسليم الرسائل.



إلى ذلك تتابع أمس وصول وفود المقدمة بدءا من وفد المملكة العربية السعودية ثم سلطنة عمان وقطر تمهيدا لوصول الوفود الرسمية.



هذا، وقد رجح مراقبون ومطلعون على أجواء وكواليس القمة المقبلة ان يشهد انعقادها ومداولاتها تغيرا كبيرا في المشهد السياسي على مستوى حل الأزمة بما يفتح صفحة جديدة بالكامل، بينما رأى آخرون احتمال أن تكون القمة بداية لتحسن تدريجي يُبنى عليه كما حصل في الاجتماع الوزاري الأخير في الجامعة العربية، حيث بدا موقف مجلس التعاون الذي تسعى الكويت للحفاظ عليه موحدا.