أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية جهوزيتها لايصال خدمة المياه العذبة لعدد 623 قسيمة بالقطعتين 3 و4 في منطقة الفنيطيس وذلك بعد الانتهاء من فحص وتعقيم الشبكة الخاصة بها.

وقال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بالوزارة م. خليفة الفريج في تصريح صحافي انه بإيصال المياه الى القطع المذكورة تكون الوزارة قد انتهت من ايصال المياه لجميع القطع الموجودة في المنطقة.

وأكد الفريج حرص وزارة الكهرباء على ايصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وتسهيل الاجراءات المتعلقة بها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

ودعا الراغبين في ايصال الخدمة للمنطقة المذكورة مراجعة مكتب طلبات الايصال بمنطقة الشويخ السكنية (قسم ايصال المياه) او مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال الاجراءات ذات الصلة.