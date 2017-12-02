ذكر أمين الصندوق بجمعية المهندسين م.علي الفيلكاوي، أن الوفد الكويتي المشارك في الجمعية العمومية للاتحاد المنظمات الهندسية والمؤتمر الخاص بالبنية التحتية المنعقد في روما يضم نحو 40 مهندسا ومهندسة من مختلف التخصصات الهندسية، مشيدا بتعاون السفارة الإيطالية لتسهيل مهمة المهندسين والمهندسات وإصدار التأشيرات لهم بوقت قياسي.

وقال الفيلكاوي إنه ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية م.زينب القراشي قاما بزيارة السفير الإيطالي المعتمد بالبلاد جيوسيبي سكونياميلو بمكتبه في السفارة، مشيرا الى التعاون المثمر والتجاوب الذي تم من قبل السفير وطاقم السفارة.

وأضاف أمين الصندوق، أنه وزميلته القراشي قاما بعرض مشاركة «المهندسين الكويتيين» في هذا المؤتمر، موضحا أن هذه المشاركة تتم في عدد من لجان الاتحاد الدولي الذي يضم في عضويته نحو 74 دولة حول العالم.