نظمت إدارة مركز التدريب في الصندوق الكويتي لقاء تنويريا لمنتسبي الدفعة الثامنة والعشرين من برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج بحضور نائب المدير العام حمد العمر ونائب مدير إدارة مركز التدريب خالد العوضي وعدد من أعضاء إدارة التدريب.

هنأ العمر في بداية كلمته التي ألقاها خلال اللقاء التنويري متدربي الدفعة الجديدة والبالغ عددهم 31 متدربا، بقبولهم في هذا البرنامج متمنيا لهم التوفيق والنجاح وقال: إن جميع المهندسين الذين تم إرسالهم للخارج كانوا خير سفراء للكويت، مؤكدا أن التدريب في شركات عالمية بمنزلة بيئة مختلفة عن البيئة الدراسية، وأن الصندوق الكويتي حريص على توفير كل سبل الدعم ليتدرب المهندسون في بيئة سليمة. وأوضح العمر أن جميع المقبولين تم اختيارهم من قبل لجنة تضم ممثلين عن أكثر من جهة، لافتا إلى أن الاختيار يتم على أسس ومعايير محددة لضمان نجاح المتدربين في مسيرتهم التدريبية الجديدة.

كما شدد على أهمية دور هذا البرنامج في صقل شخصيات الشباب وتنمية خبرتهم في مجالات دراستهم. كما أكد على ضرورة الالتزام بقواعد وشروط البرنامج التدريبي.

حظي برنامج تأهيل المهندسين والمعماريين باهتمام محلي كبير نظرا لكونه يصب في إطار دعم جهود التنمية البشرية في الكويت، فالبرنامج التدريبي الشامل يسعى منذ إطلاقه الى إكساب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج مهارات احترافية عالية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه التخصصات المهمة وخاصة في القطاع الخاص الكويتي كما يسعى الى المساهمة في جهود الحكومة في مجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم المؤسسي للقطاع الخاص.

ثم قام ممثلو إدارة التدريب بشرح مراحل البرنامج التي تنقسم الى ثلاث مراحل مدتها 13 شهرا، وتبلغ مدة المرحلة الأولى 3 أشهر وتشتمل على محاضرات وورش عمل وتطبيقات عملية تغطي النواحي الهندسية والفنية والإدارية والمالية، وهي موزعة على حوالي 13 أسبوعا، فيما تبلغ مدة المرحلة الثانية 6 أشهر وتشتمل على تدريب ميداني خارج الكويت مع شركات أو مؤسسات أو منظمات عالمية أو إقليمية ويتم الاهتمام في هذه المرحلة على التدريب العملي في النواحي الهندسية والفنية التطبيقية عبر الالتحاق بإدارات وأقسام هذه الشركات والعمل فيها بشكل يومي، حيث يسند الى المتدربين مهام ومسؤوليات محددة. وتبلغ مدة المرحلة الثالثة 3 أشهر وتشتمل على تدريب ميداني داخل الكويت مع شركات أو مؤسسات أو مصانع غالبا ما تنتمي الى القطاع الخاص.

من جهة أخرى، وعلى صعيد مماثل يواصل متدربو الدفعة السابعة والعشرين تلقي التدريب في عدد من الشركات العالمية استكمالا للمرحلة الثانية من البرنامج، بينما ينخرط منتسبو الدفعة السادسة والعشرين في المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج ويواصلون تدريبهم في عدد من شركات القطاع الخاص المحلية تمهيدا لاستكمال مراحل البرنامج، وتجدر الإشارة إلى أنه تم حتى الآن تخريج 25 دفعة بواقع 553 مهندسا ومهندسة يعمل معظمهم حاليا في القطاع الخاص الكويتي.