بينما يتم إجراء التحضيرات النهائية، يستعد صناع القرار الأبرز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت للإجماع خلال «منتدى الكويت الوطني لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2017»، المقرر استضافته من جانب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مقره بالكويت العاصمة يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، بالتعاون مع مؤسسة البيانات الدولية (IDC) وشركة رواسي. شركة البيانات الدولية (IDC) هي شركة عالمية رائدة في توفير الخدمات الاستشارية واستخبارات السوق وتنظيم الفعاليات الخاصة بأسواق التقنيات الاستهلاكية والاتصالات وتقنية المعلومات.

وسيجذب المنتدى، والمقام تحت شعار «الطريق نحو مجتمع واقتصاد رقمي»، ممثلين رفيعي المستوى من مؤسسات الحكومية والقطاع العام الأكثر تأثيرا في الكويت، إضافة إلى المديرين التنفيذيين من مختلف المجالات، والتي تشمل أبرز قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

ومن خلال مبادرة «رؤية 2035»، تبدأ الكويت رحلة التحول الرقمي الشامل، بقيادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للجهود الرامية لخلق مجتمع واقتصاد رقمي حقيقي. وسيقدم «منتدى الكويت الوطني لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2017»، منبرا للمسؤولين من القطاعين العام والخاص لمناقشة التقدم الذي تم تحقيقه، والذي يشمل م. قصي الشطي، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة، والسيد جيوتي لالشانداني، نائب رئيس، والمدير الإقليمي لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) في الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا.

وذكر السيد قصي الشطي: «الحكومات المتقدمة في جميع أنحاء العالم تقوم باستثمارات كبيرة في مجال تحويل الخدمات المقدمة للمواطن إلى خدمات إلكترونية، مع الحكومة الذكية ومرافق الذكية وخدمات رعاية صحية ذكية وخدمات نقل ذكية، مما يشكل حجر الأساس لبناء دولة ذكية».

وأضاف لالشانداني «إن الفوائد من هذه الخدمات تعتبر كبيرة جدا فيما يتعلق بزيادة التنافسية والإنتاجية والكفاءة والسعادة بشكل عام. ومع ذلك، تواجه الحكومات تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ معايير مشتركة، ودفع قبول المواطنين لها، وتوفير مصادر تمويل الاستثمار الكافي وإنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإدارة وتيرة تبني الرقمنة في مختلف المؤسسات».

وفي محاولة للتخفيف من هذه التحديات، فقد قام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت ـ باعتباره الجهة المسؤولة عن التطوير والتخطيط الاستراتيجي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة ـ بإطلاق مشروع منظومة الأثر التنموي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان الهدف من المشروع قياس المؤشرات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكويت، وفقا للمعايير التي وضعتها منظمات دولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) والأمم المتحدة (UN) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). ومنها فقد تم وضع إحصائيات تمكن من تحليل تبني تكنولوجيا المعلومات واستخدامها عبر مختلف قطاعات الدولة، والتي تشمل البنية التحتية، والشركات، والمنازل، وقطاع التعليم، والقطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية.

وسيستعرض «منتدى الكويت الوطني لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2017» بعضا من نتائج هذه الدراسات ومناقشة مجموعة متنوعة من العناصر الرئيسية للتكنولوجيا من خلال إطار عمل يهدف إلى تحقيق تحسينات واسعة للأفراد والمؤسسات في الكويت.

وسيتضمن المنتدى أيضا مجموعة من النقاشات التي تستعرض أفكارا لمختلف رواد الأعمال المرموقين، والأكاديميين، ومسؤولي الحكومات وقادة الأعمال بينما يناقشوا ازدهار الحكومة الرقمية في الكويت، ووضع استراتيجيات لبناء مجتمع رقمي ومعالجة الحاجة الملحة لتطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي. لمزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارةwww.idc-cema.com/ictforumkw أو التواصل مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على رقم الهاتف 1888810.